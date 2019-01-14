兩岸未來 習近平給出答案

2019年01月14日 04:11 中國時報 石齊平

1月2日大陸國家主席習近平出席《告台灣同胞書》40周年紀念會並發表重要講話，提出「五點主張」。這「五點主張」均圍繞「和平統一」此一核心概念，從「目標、實踐、前景、基礎、認同」5個方面展開論述，應可視為大陸當局在習近平新時代對台政策的宣言與路線圖。

台灣當局隨即表示台灣絕不接受「一國兩制」和「九二共識」，在野的藍營接受「九二共識」，但不接受「一國兩制」，兩岸明顯存在巨大分歧。如何觀察分析兩岸關係從過去到現在的演變，以及未來的可能趨勢，必須放在：中國大陸本身的演變、兩岸形勢的演變、中美兩強形勢的演變─這3個維度的框架中來看。

包括習近平這次提出的「五點主張」在內，過去6年，也就是自習上台以來，北京對台政策較諸以往出現了許多值得注意的變化，體現在5個方面：

一、一中國際化。不管台灣內部如何看待一中，有無形成共識，北京現在的做法就是讓整個國際社會對一中先形成共識。具體操作是逐步減少台灣的邦交國及在所有國際性組之中封殺一切「非一中」的可能。通過對整個國際社會的「一中化」，將台灣當局的「非一中」空間壓縮到極致，最終倒逼台灣內部面對一中。

二、台灣大陸化。長期以來，民進黨無論在朝在野，均戮力搞「去中國化」，讓台灣人民日漸排斥中國，自我否認是一個中國人。大陸當局開始以「台灣中國化」來扭轉此一趨勢，包括給台灣同胞各種國民待遇，發放居住證，對海外台胞也多關心照顧，讓台灣人民重新融入中國感覺。

三、談判進程化。應對台灣當局的抗拒談判，這次習近平倡議由兩岸各黨派、各界別派出代表人士針對兩岸關係及一國兩制進行民主協商，作為兩岸正式談判的鋪墊工作。

四、兩制方案化。自鄧小平1980年代提出「一國兩制」以來，先後適用於港、澳，但台灣情況有所不同，因此要對兩制的台灣方案進行探索，把原則構想落實為可操作的具體框架。

五、統一目標化。把統一從一個期待或願景直接同「中華民族的偉大復興」掛勾，成為復興的必要條件。

兩岸關係未來如何發展，基本取決於：一、實力：包括大陸本身、兩岸對比及中美對比的變化；二、形勢：北京與美博弈的地緣戰略需求，及中華民族偉大復興的大勢；三、決心：這關乎大陸「兩個100年」的實現及習近平對自我的歷史定位與使命感。

所有這一切，應該就是習近平殫精竭慮作答的兩岸答案。（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

(中國時報)