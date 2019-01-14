好法官要有識 更要有膽

2019年01月14日 04:11 中國時報 李復甸

八里「媽媽嘴」咖啡店前女店長謝依涵殺害陳進福、張翠萍夫妻，曾經造成震驚社會的大新聞，最高法院前年4月19日已判謝女無期徒刑定讞。輿論曾經驚詫於這樣一個瘦弱的女子，怎能殺掉兩個大人，必定有共犯或是幫助犯，那「媽媽嘴」店老闆呂炳宏必定逃不了干係。受輿論判決的影響，許多網路聲浪認為司法不公，司法不可信！

在民事案件中咖啡店老闆呂炳宏等人該不該負連帶賠償責任？又出現兩種不同見解。最高法院前年判雇用謝女的呂、陳和彭3人與謝女要連帶賠償張母368萬多元。更一審合議庭指出，謝女是利用在媽媽嘴咖啡店工作之便，將安眠藥放入死者咖啡迷昏，並非《民法》中「執行職務之行為」，雇用人便無庸負連帶賠償責任。八里媽媽嘴殺人案，經長期聳動血腥的報導，引導社會早有民粹的論斷，法院能依據證據違逆社會的「預斷」做出適切判決，這些法官值得社會大眾尊敬。

民國103年台南地檢署根據未經查證之情資，指頂新味全集團旗下正義公司1名前處長離職後另開公司，涉嫌收購越南大幸福公司購自民間個體戶熬製飼料用油脂，混合油脂酸價，偽稱食用豬油賣給下游廠商精製豬油產品，銷往民生賣場。更被媒體傳述為地溝油、餿水油、回收油，消息傳出社會訝然。彰化地方法院不問社會輿論如何瘋狂，經1年餘的審理認定並無被媒體渲染的情事，勇敢判決全部被告無罪。

法官與檢察官所應守的法律倫理第一個守則便是有足夠的能力，這個能力包括對一般事物的認知，更包括對法律的認識；還必須勇於面對社會壓力，抗拒來自各方的干擾，獨立公正作成判決。法院常將受到社會注意的案件，編為「矚」字案，這種早被標籤理論所警告、嚴禁、唾棄的作為，竟是我國司法機關拿來編列案號的手段。編為「矚」字案件，為被告帶來的不公平與負面評價的成見，曾經四屆監察委員向司法院提出，但至今未為所動。

頂新案一審無罪卻在二審重判，理由竟是「危險犯」可分為「具體危險犯」與「抽象危險犯」。抽象危險犯是只要行為符合構成要件，就直接認定該行為具有此等抽象危險，無待審判者就具體案件認定是否真的有危險產生。以本案之情事，硬要依現行《食安法》第49條第1項規定，扣以對於人體有危險，而成立犯罪，確似牽強。

憲法第16條。釋字第243、448號、574號、569號等解釋明白指出「訴訟權，乃人民在司法上之受益權」不僅指人民於其權利受侵害時得提起訴訟請求權利保護，尤應保障人民於訴訟上有受公正、迅速審判，獲得救濟之權利。八里「媽媽嘴」與頂新豬油案案件偵查期間，都受媒體做大量不當報導，造成嚴重的輿論審判，法院更應拿出膽識，依據事實，妥善適用法律，公正審理，勿以輿論壓力而致出入人罪。

（作者為中國文化大學法研所教授）

(中國時報)