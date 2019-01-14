2019年01月14日 04:11 中國時報 羅智強

不知道為什麼，民進黨就是不放過陸軍官校，三番兩次要求陸官更改校歌，甚至在陸官校務會議以40對0票否決更改校歌之後，今年再以凍結陸官校慶預算的方式，要逼迫陸軍官校放棄自己的歷史。

「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔…」為何是黨旗，而非國旗？因為陸軍官校在民國13年於廣州黃埔長洲島創校的時候，校名為「中國國民黨陸軍軍官學校」，要到民國16年，陸官遷往南京，才改為隸屬國民政府，更名「中央陸軍軍官學校」，而輾轉成為今天的「中華民國陸軍軍官學校」。

「怒潮澎湃，黨旗飛舞」，這正是當年黃埔軍校學生，在珠江口的島嶼上接受嚴格軍事訓練，準備為國家奉獻鮮血的寫照。之後，黃埔軍校學生參與北伐、八年抗戰、國共內戰，一直到退守台灣之後，八二三炮戰、古寧頭大捷，每分每秒都在用自己的生命，保障中華民國的安全。

中華民國國軍的前身，是中國國民黨的黨軍，這是無法改變的歷史，否定歷史，也就否定了國軍的根本。

民進黨的「轉型正義」很矛盾，國民黨當年的錯誤固然不能遺忘，可是國民黨當年的功績，卻應該要一刀切，跟現在的台灣一點關係也沒有，這有道理嗎？歷史難道不是一個延續的過程？民進黨動輒以切割的方式扭曲歷史，《黨產條例》的立法如此、《促轉條例》的立法也如此，一個不尊重歷史的政黨、政客，有什麼資格要求人家竄改歷史？

民進黨說，陸軍官校一定要把「黨旗飛舞」改成「國旗飛舞」，才能叫「軍隊國家化」，那空軍軍歌的「遨遊崑崙上空」怎麼辦？陸軍官校現在鳳山，又哪來的「怒潮澎湃」？把黨旗改成國旗，根本是無視於黃埔創校的史實，這就難怪會造成黃埔後人的反感。

民進黨凍結官校校慶預算，表現出來的態度是「不改校歌，陸官就沒校慶」，真的很難想像，這是一個執政黨對國軍的態度，難道不會讓國軍心寒嗎？我們更恨的是，國民黨席次不夠，沒有能力阻擋民進黨這樣的蠻橫。

幸好，消息傳出之後，各界聲援不絕於耳，抗日名將劉放吾將軍之子劉偉民說「《黃埔校歌》早已融入到每一位黃埔人和黃埔後代的血脈」，在大洛杉磯區登高一呼，很快黃埔後人們就籌措了被凍結預算的全部金額333萬元，支持陸官校慶活動。

不僅在僑界如此，高雄一間水餃店的軍眷老闆，也霸氣地說願意捐贈陸官校慶費用，這就是民心的向背，這就是台灣人民，真的是對民進黨「看不下去」了！

經過了3次政黨輪替，今天的國軍，有哪裡「不國家化」？我要再次呼籲陸軍官校挺起脊梁，民進黨這樣的政權不會長久，2020，台灣人民會還陸官一個公道！（作者為台北市議員）

(中國時報)