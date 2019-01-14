旺視界》飛越半個地球 戀戀台灣

2019年01月14日 04:11 中國時報 謝錦芳 、 陳建瑜 ／專訪策畫、執筆： 謝錦芳 攝影： 姚志平 ／專訪策畫、執筆：攝影：

紀維德與曾淑芬伉儷情深，成為台灣與荷蘭之間最佳橋梁。(曾淑芬提供)

紀維德（左一）與曾淑芬（右一）全家福。（曾淑芬提供）

紀維德 (Guy Wittich) 小檔案

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）接受《中國時報》專訪時指出，荷蘭與台灣都很重視貿易，移民人口多，台灣土地面積沿用「甲」這個單位，就是荷蘭人帶來的，而荷蘭人與台灣人一樣吃潤餅、喝茶。台灣民主化過程中，他認為，下一步最重要的是學習建立共識，打造跨黨派合作機制。

1984年，就讀萊頓大學漢學系大一的紀維德參加台灣救國團活動，來台一個月學中文，後來認識了人生伴侶曾淑芬，兩人經過密集書信往返，3年後結婚，紀維德成為台灣女婿，從此與台灣結下不解之緣。以下是紀維德接受專訪摘要。

問：1984年來台時，對台灣的第一印象？34年後，你認為台灣最大變化為何？

答：那時飛機降落時下著大雨，到處濕答答，整個都市看起來很灰暗，有點失望。第二天，陽光普照，對台灣的印象整個改觀，發現台灣很美。

愛拚才會贏 民主印象深

這30多年來，台灣變化很大。當年我來台灣時，仍在戒嚴時期，路上可以見到憲兵開著紅色凱迪拉克汽車，現在看不到了。印象最深的是，路上摩托車很多；沒想到，30多年後，路上摩托車還是很多。30多年前，台北還沒有捷運，90年代到處挖馬路蓋捷運，台北陷入交通黑暗期，現在捷運路網完工，交通好多了，不過，噪音還是很大。

30多年來，台灣經歷民主化歷程，改變相當大，印象深刻的是，90年代台北街頭很多遊行，我還記得當時流行的音樂包括「明天會更好」、「愛拚才會贏」。

荷台一家親 吃潤餅喝茶

問：請談談台灣與荷蘭在文化方面的相似點。

答：荷蘭與台灣土地面積都不大，缺乏天然資源，要靠貿易。荷蘭的移民很多，社會多元且具有包容性，例如，我們家就是聯合國，我爸爸來自德國，媽媽來自法國，我則在台灣成家立業。

荷蘭很早就向外發展，17世紀來到台灣。台灣也是多元移民社會，台灣與荷蘭有許多共同點。例如，荷蘭人喝茶，發音與閩南語「茶」是一樣的，荷蘭人吃潤餅，發音也與閩南語一樣，這兩種飲食文化來自閩南，因早期荷屬東印度公司總部設在印度雅加達，當地有很多福建來的移民。

其次，台灣沿用土地面積單位「甲」就是來自荷蘭，全球目前只有台灣、南非使用「甲」做為土地面積單位，荷蘭人在19世紀時移民南非，把這個制度引進南非，而荷蘭受到法國拿破崙影響改用公制，現在反而不用了。

問：400年前荷蘭曾占領台灣，你在台灣這麼久，是否發現荷蘭在台灣留下的特殊歷史遺跡？

答：去年我們到澎湖旅遊，走進天后宮，那是台灣第一座媽祖廟，有一個「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑，上面記載著荷蘭人在1604年率兵到中國沿海要求貿易，在廣東遇到暴風，後來轉至澎湖，當時明朝派兵來交涉，把荷蘭人趕出澎湖，荷蘭人於是來到台灣。我在海牙發現一份以古荷蘭文記載的文獻，上面寫著1622年荷蘭人來到台灣的史料，當時我以50歐元買下這份文件，希望好好保存下來。

問：您對台灣與荷蘭相當了解，荷蘭哪些優點值得台灣學習？

答：台灣大企業如台積電、捷安特等，都是成功的故事。荷蘭製造業很早就外移，我們已轉型為服務業為主，年輕一代希望來台灣尋找合作夥伴，開發全球市場，台荷有相當大的合作利基。其次，不同利益團體、黨派之間，建立共識很重要。荷蘭有20多個政黨，目前由4個政黨組成聯合政府，他們花6個月完成77頁的聯合執政計畫。

以循環經濟為例，荷蘭政府訂定2050年前達成零廢棄的目標，2030年前要淘汰燃煤電廠，這個大目標要建立足夠的支持，須產官學界參與支持。

跨黨派合作 可取經荷蘭

荷蘭地勢低窪，我們建立「圩田模式」（Polder Model），讓向海借地成為可能，我們在小鎮設立水資源委員會，成員包括地方、中央政府代表與企業界等以最效率的方式達成共識。

我認為，台灣下一步必須學習如何與不同立場的黨派進行合作。未來4年台灣要完成什麼大計畫，跨黨派如何理性合作，荷蘭經驗可供參考。

(中國時報)