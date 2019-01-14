旺視界》追愛3年情書數百封 牽手逾30年

2019年01月14日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／專訪策畫、執筆： 謝錦芳 攝影： 姚志平 ／專訪策畫、執筆：攝影：

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荷蘭與台灣在文化上有許多相似點，也有很大差異。荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）與太太曾淑芬於1987年結婚以來，各自在外交、金融圈展露鋒芒，攀上人生事業高峰，兩人歡慶結婚30周年時，特別製作影音專輯，與親友們分享一路走來的愛情與歡樂。

淡江大學法文系畢業的曾淑芬，先後在花旗、荷蘭(ABN)、瑞銀集團(UBS)擔任高階主管，征戰台灣與大陸市場，2013年自瑞銀集團退休。她回憶兩人認識時，是沒有網際網路的時代，一封情書透過航空快遞，要等兩周才收到，3年累積數百封情書，迄今保存完好，見證愛情歷久彌新。紀維德笑說，「當年如果沒天天寫信，她會生氣呢！」

兩人剛結婚時，最初住在荷蘭海牙。曾淑芬說「海牙的台灣人很少，商店晚上6時就關門，周六下午5時關門，周日休息，荷蘭人重視休閒生活，不隨便加班，整個城市到了晚上很安靜。」

活潑的曾淑芬很不習慣這樣的生活，1987年夫妻兩人回到台灣發展，適逢台灣、大陸經濟起飛，兩人躬逢其盛，發揮所長。

曾淑芬說，荷蘭商店通常準時在傍晚6點關門，即使顧客上門，也不會延長；台灣商店看到顧客上門，一定會通融，滿足顧客的需求。這就是荷蘭與台灣人在工作與休閒價值觀上的差異。

在紀維德眼中，台灣人和善、多元美食，以及豐富的大自然，對荷蘭人有很大吸引力。他指出，台北信義區鄰近有象山，散步就可進入熱帶森林，這在荷蘭是很難得的經驗，因荷蘭都是平原，沒高山森林。

台、荷之間對金錢觀也不同。曾淑芬說，台灣人對金錢看得較重，年輕人對未來有焦慮感；反觀荷蘭人，寧願選擇休假，不加班，對金錢不會看得那麼重。

在生兒育女方面，紀維德說，荷蘭家庭普遍有3、4個孩子，他的兄弟都有3個孩子，很多朋友生4個小孩。他分析，荷蘭所得稅率比台灣高，政府提供完善社會福利、育嬰假等，都有關係。

台、荷的教育觀大不同，曾淑芬發現，荷蘭父母不會要求孩子要讀名校，比較務實；台灣的父母拚命賺錢送孩子到國外留學，最好擠進哈佛、史丹佛等名校。

紀維德與曾淑芬育有一雙兒女，兩人讓孩子依興趣發展，唯一要求是，不能放棄中文。大女兒目前在英國工作，會說流利中文，在職場比其他人更勝一籌，大女兒因此特別感謝媽媽從小要求她學好中文。

熱愛藝術的曾淑芬退休後，畫出一幅幅色彩繽紛的油畫，她說，「畫得很開心」；喜歡音樂的紀維德則在休閒時玩薩克斯風、黑管，他深情地稱讚愛妻，「你很有天分！」

(中國時報)