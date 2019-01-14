旺視界》6年助183家陸企投資荷蘭

2019年01月14日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

2008年秋天金融海嘯在華爾街引爆，重創全球經濟，次年紀維德加入荷蘭外交部，成為荷蘭投資局中國首席代表，6年內促成183家陸企赴荷蘭投資設廠，成果輝煌。紀維德表示，「當時中國企業朝向國際化發展，我正好趕上熱潮。」

由於大學主修漢學，紀維德中文流利，儘管不是來自傳統外交體系，但流利的中文加上在台灣歐洲商務協會服務的背景，使得他在兩岸的發展一帆風順。2009年，紀維德奉派到上海任職，舉家遷往上海，女兒和兒子轉到上海國際學校就讀。

比較兩岸國際化程度，紀維德說，台灣雖然國際化，外籍人士多半以美國人為主，歐洲人較少；而上海也很國際化，歐洲人相當多，尤其，上海規模大多了，光是上海市人口已超過台灣。

紀維德回憶剛到上海時，市區交通陷入黑暗期，到處圍籬施工中，為2010年世界博覽會做準備。沒想到，1年後，世博會開幕，所有工程如期完工，馬路也修好，讓人見識到上海超高效率。

由於工作的關係，紀維德在6年內拜訪了上千家陸企。他表示，「每年約有一半的時間在飛機上，平均每兩天要飛一個城市，從東北的哈爾濱到東南的深圳，6年下來，成功引介183家陸企赴荷蘭投資，平均每年有30家，為荷蘭創造數千個工作機會。」

大陸幅員遼闊，從上海到北京，從山東到四川，每次出差，紀維德也嘗遍美食。不過最大挑戰是，有時遇上班機延誤6小時，整天行程都泡湯了。

(中國時報)