見面會僅2場 蔡依林：有緣會相見

2019年01月14日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蔡依林昨在現場跟民眾近距離互動。（盧禕祺攝）

蔡依林（Jolin）13日擔任「2019渣打臺北公益馬拉松」代言人，擔任鳴槍手為跑者加油，她在現場鳴槍後，親切向大家打招呼，有許多民眾特地與她握手、拍照，甚至有選手停留在舞台前不走，造成後面人潮堵住，展現她高人氣，她表示小時候是田徑隊，在起跑線就會很緊張，聽見鳴槍聲也很敏感，「現在不是參賽者，比較輕鬆。」

Jolin將於20、27日分別在台北、高雄舉辦新專輯《UGLY BEAUTY》的「簽名握手沒有擁抱會」，台北場僅開放650人進場，高雄則為700人，讓歌迷不滿場次太少、限制人數。她昨打趣說：「有緣我們會相見，還有機會不用擔心。」並表示：「很期待跟歌迷見面的機會，希望可以再多辦。」

選室內免歌迷受寒

她的經紀人湯姆說：「我們宣傳期很長，因為天候的問題，她是希望辦在室內場地，不願讓歌迷在外面很冷，以前也有好幾次遇到寒流。」此次2場見面會皆會直播，屆時無法到場參與的歌迷也可以線上觀看，感受現場氣氛。

她昨一早在活動現場，心情相當開心，她表示因自己很少假日出來這麼多人的場合，「看到大家釋放生活壓力的活動很感動，我笑到臉很痠。」她也很喜歡看到父母帶小孩參加戶外的運動活動，直呼：「很多愛的感覺。」

(中國時報)