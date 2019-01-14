李榮浩搞丟iPad緊張短片外洩

2019年01月14日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

李榮浩12日在微博發文表示，他搭乘大陸高鐵從合肥往北京時，把iPad遺忘在高鐵上，通知列車長也未找到，他當晚向北京鐵路局求救，詢問是否能幫忙調閱監視器，他直呼：「很著急。」

他呼籲拾獲者不要公開iPad裡的內容，但1小時後就把該發文刪除，他事後解釋：「沒找到，但是與我聯繫了。」他的女友楊丞琳也在微博幫忙轉發，表示「好難過」。

李榮浩事後說明，iPad內有1年前正準備新的「年少有為」巡演及籌備拍攝〈年少有為〉MV的故事，他親自寫劇本、找製片、演員等，持續半年多，iPad裡面約有30個影片版本，但「我第一次學習剪輯，是非常初期，沒有配音，沒有調色，看起來非常粗糙的東西。」

他為製作影片，壓力頗大，「後期台詞配音、配樂、調色、字幕等等問題開始失眠。」他希望撿到的人，不要公開此影片，「但萬一這位朋友發在網上，也希望大家不要用太嚴格的審視看待這個短片。」

(中國時報)