陳志強 開心被嫌頭髮醜

2019年01月14日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

陳志強對於自己這場戲精準掉淚，心裡默喊「水啦」。（翻攝三立）

陳志強最近在三立八點檔《炮仔聲》有吃重演出，劇中的他飾演原本很有理想、熱血的外科醫師「張正浩」，有著善良體貼的未婚妻吳婉君，卻因現實壓力與迫害，讓他一步步性格黑化走樣，且為追求名利逐漸接受王宇婕飾演的富家千金，成了「準陳世美」，被網友痛罵「你好渣」。他表示，過去演過不少反派角色，接演前已做好心理準備，「觀眾要罵才是真的演得好！」

陳志強說，他希望「正浩」這角色是亦正亦邪，雖然可能為了往上爬，而不顧一切背叛愛情、做些不得不做的事，但對的事還是會做，例如他很有醫德，仍救了劇中仇人徐亨的媽媽。他也為這角色用心做了一些小動作設定，例如劇中造型就是他自己定裝，他不耍帥，只要頭髮鬆鬆的、看起來乾淨就好，果然，他刻意營造的形象，被網友批評頭髮太醜，「我看到這樣的留言反而開心」。

每場戲都視為重要

之前有場戲是家人反對他不理性復仇，他盛怒之下對著天大喊「為何你們都不理解我」，憤而踢翻路邊垃圾桶，「不知道觀眾有沒有注意到，正浩踢完垃圾桶後，有做了扶起垃圾桶的動作。因為這對我陳志強來說，是一件沒有公德心的事，我覺得要對自己有個交代，也希望觀眾感受到正浩的本質是好的，有些事他只是不得已而為之。所以我自己多設計了這個動作，也拜託導演一定要留這個畫面給我。」

他曾在三立《一家人》客串前5集，演技大受好評，他坦言當時的自己還沒做好要進軍「台八」市場的準備，就怕自己拍戲心態會變成以賺錢為目的，像上班族一樣每天去工作，這對演員會是消耗，但這次真正接了台八後，發現並非這樣。他的中心思想和原則是把每一場戲都當成重要作品來準備，要求自己一定要演出張正浩的困難、為難是什麼。

他甚至把每天有限的休息時間都拿來鑽研劇本，思考、設計角色，「我督促自己要更努力認真，雖然每天沒日沒夜地拍，但回家還是一定要看劇本，揣摩角色心情、做好準備，雖然更累、耗時更長，但我很享受這當下，雖然我也不知道還能這樣認真多久。」

(中國時報)