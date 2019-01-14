陳綺貞感謝男友無私
陳綺貞出道20周年演唱會「漫漫長夜」13日進行到最終場，她最熟悉的戰友兼情人、音樂總監鍾成虎擔任客座吉他手，兩人升到3樓高的舞台上，公開同框演出新歌〈跳舞吧〉及兩人共組的The Verse歌曲〈快速動眼〉。陳綺貞更在演唱會結尾感謝男友：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者的鍾成虎。」
陳綺貞和鍾成虎情牽20年，於公於私關係都相當緊密，以小說《福爾摩斯》中的「華生」形容他再恰當不過，作為音樂製作人的他，不斷挖掘陳綺貞的音樂潛力。兩人昨除了合奏〈快速動眼〉，陳綺貞更拿起鼓棒帥氣敲打電子鼓，下一秒又隨著節拍性感起舞，彼此不用言語交談卻默契十足，眼神和肢體動作都充滿火花！
她也換上率性黑色背心及寬褲，展現時髦俐落風格，隨著新歌〈跳舞吧〉搭配不停轉換的視覺影像與燈光，把小巨蛋變成一座迷幻舞池；她唱到〈女明星〉時當場上演換裝秀，並走入觀眾席和粉絲玩自拍，不過粉絲太熱情，讓她險些走不出人群。
抱媽媽一起合唱
她和媽媽母女情深，首場演出時，她刻意不問媽媽的座位，以免看到家人會緊張，昨第3場她唱到經典歌橋段時，特別走到台邊，抱著到場的媽媽一起合唱〈還是會寂寞〉，演唱會尾聲不忘感謝媽媽：「謝謝妳！我要再說一次謝謝妳把我生下來。」梁靜茹、五月天怪獸、范瑋琪等人昨都到場欣賞。
(中國時報)
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