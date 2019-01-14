有感覺名牌上身竟被叫皮卡丘

2019年01月14日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

女團「有感覺」推出新專輯《有感覺的秘密基地》，主唱陳怡安（安安）和吉他手、合聲蔡婉怡（肥肥）日前天未亮就到陽明山拍攝新歌〈虛擬世界〉MV，當天寒流來襲，氣溫只有攝氏10℃，在高山上體感溫度趨近於零，她們冷到快流鼻水，卻還要在鏡頭前表現出發自內心的笑容，肥肥苦笑：「真的冷到快笑僵。」安安感謝地說：「還好團隊有準備薑湯給我們喝」。

她們在MV裡身穿顏色鮮豔造型服，相當吸睛，此套服裝來自知名時尚品牌CELINE，售價6位數，兩人透露，先前上通告時遇到羅志祥，羅志祥便對著她們喊「皮卡丘」，讓她們笑翻。

新歌〈虛擬世界〉由肥肥創作，她表示在製作人蕭煌奇鼓勵下，才勇於開口唱歌，起初也給自己很大壓力，晚上做噩夢還夢到被網友攻擊：「唱歌難聽。」直到某天突然頓悟：「這不就是我創造出來的虛擬世界？」也讓她寫出此曲來破除心魔。

(中國時報)