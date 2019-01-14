白安當製作人嚷沒玩夠
白安日前帶著新專輯《1990s》在上海舉行音樂分享會，與歌迷近距離分享音樂和背後的創作故事。白安這回首度擔綱專輯製作人，但坦言沒玩夠，被問到下張專輯最想跟誰合作，她向師兄五月天阿信喊話：「如果阿信哥有空，我很想跟他合作。」她此次也不忘朝聖阿信新開的早午餐店。
白安先是以不插電形式彈唱新歌〈讓我逃離平庸的生活〉、〈我們的時代〉及經典歌〈是什麼讓我遇見這樣的你〉等7首歌。在演唱〈我們的時代〉之前，她現場教學邀歌迷合唱。對於新年願望，她說：「2019的願望就是帶著Band走遍更多地方。」與粉絲相約年後再見。
此次白安赴上海還參與多個電台通告，跟不少媒體及音樂人分享音樂觀點。在電台直播時，白安跟聽眾分享在歌詞本首頁，放了一張她1歲時的嫩照，象徵從時間維度上歡迎歌迷朋友們開啟這張專輯，進入「白安的時代」。
白安結束上海行程後，將繼續舉辦專輯分享會，18日於誠品敦南店B2音樂館、26日在高雄大遠百店書區中庭、台南林百貨5樓、27日前往台中中友店。
(中國時報)
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