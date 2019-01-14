鍾欣凌菜英文 代言沾光女兒
鍾欣凌結婚9年婚後育有2女，大女兒兔寶今年7歲，從小開始學英文，如今英文不僅說得嚇嚇叫，還被英語教學網站相中，邀請母女一起代言，13日拍宣傳短片，她坦承英文程度沒女兒好，女兒寫功課半小時，她得花一小時檢查，看到不會的單字還得查字典。這回母女同框代言，她大誇女兒是福星：「我代言時酬勞是砍半再砍半，女兒代言卻是Double再Double。」年前賺進百萬代言費。
鍾欣凌表示自己英文很爛，Michael、Michelle常常會搞混，爛到只聽得懂簡單的單字，有一次出國旅遊海關叫她把帽子拿下來，結果她把hat（帽子）聽成hand（手），當下緊張到把手舉起來。
她10幾年前一個人到紐約自助旅行，抵達紐約機場已是午夜11點多，有個壯漢走來問她「Taxi？」
紐約行只敢點丼飯
聽到計程車的英文後，她立即說「Yes」，隨即被帶到很遠的停車場，因人生地不熟四處又無人，還一度怕自己會被壯漢強暴，後來上車才發現該壯漢開的根本是私家計程車。
她也說，那次紐約行因英文不好，不敢一個人去餐廳吃飯，只敢進吉野家吃丼飯，連續吃了幾天後，因為太想吃牛排，便選了一家餐廳進去，點餐時店員問她要五分熟還全熟，結果她竟異想天開跟店員說「50％」，店員聽不懂她的破英文，只能瞪大眼盯著她看，事後她跟朋友聊起，還被笑：「英文那麼爛還敢自助旅行！」
(中國時報)
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