鄧育凱大號撞破頭聞名軍營
鄧育凱（左）在電影裡慘遭蔡凡熙霸凌。
鄧育凱在電影《報告老師！怪怪怪怪物！》中，飾演慘遭霸凌的「最魯資優生」表現出色。他去年大學畢業後入伍服役，當了4個月的軍事訓練役，12日退伍。談到軍中生活，他說：「有次我吃飯吃到一半肚子痛，中途跑去廁所，不小心撞破頭縫5針，結果就成為笑話。」
起初軍中生活令鄧育凱跟其他新兵不適應，他舉例：「有些事容易被班長罵，所以很多人會緊張便祕，因為時間真的太少、人太多，廁所也只有幾間，吃的一開始也不習慣。」他撞破頭後，即使不是自己連上的同梯，看到他都會酸：「哦！你就是頭撞到那個，有演過電影喔！」
同梯覺眼熟
鄧育凱當兵時被詢問之前在哪打工，當時他就說有拍過一些戲，所以連別班班長都知道他是演員。另有些阿兵哥覺得他很眼熟，不過因為他理光頭髮所以認不太出來，是之後才告訴他有看過《怪物》。
鄧育凱在軍中常想，休假一定要出去玩，後來用「我還年輕，才當4個月而已」當藉口，說服自己以前的男生都當1、2年，服役期間更累、更操，來騙自己不要出去玩，還能省錢。
鄧育凱之前演出的角色都是會讀書的乖學生，沒想到當兵時竟接到某導演電話，說他也很適合演壞人，他聽完不禁自虧笑說：「不知是不是縫了5針的緣故？」
(中國時報)
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