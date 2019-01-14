品涵充當一日限定女友
AKB48 Team TP於13日舉辦《勇往直前》慶功握手會，12位團員一字排開，人氣大比拚！昨到場粉絲可憑她們新專輯內附的握手券，每1張可和1位成員握手，有日本歌迷特地來台參加，還有粉絲一口氣買了248張專輯，粗估花費7萬4400元，而昨成員中人氣最高是品涵，第2名是「小迪」冼迪琦，第3名則是詩雅。
品涵跟小迪說：「希望粉絲可以把我們當作一日限定女友。」小迪、語晴、曉晴則坦言現在睡覺仍會做噩夢，曉晴說：「有過連續好幾天都夢到自己沒有被選上的噩夢，哭著醒來。」
她們至今每次推出新單曲仍會透過選拔的方式進行，代表現在12位團員都還不是專輯最後的成員名單，姿怡表示：「每天都必須把皮繃得很緊，因為自己的舞蹈學習能力很慢，有時候活動結束，坐上車就壓力大到淚崩。」
(中國時報)
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