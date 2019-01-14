理查麥登奪金球視帝丟女友
理查麥登的演藝生涯正獲肯定，感情世界卻面臨空窗。（路透）
憑《內政保鑣》成為新科金球獎視帝理查麥登（Richard Madden），在鍍金後傳出與交往18個月的女星女友艾麗邦柏（Ellie Bamber）分手。知情人士告訴《太陽報》：「隨著理查麥登在好萊塢演藝事業起飛，他不想受到拘束，艾麗是比較安靜只想專注於工作的人，分開是必然結果。」
知情人士表示這對情侶以前幾乎形影不離，但隨著理查麥登愈來愈成功，兩人關係有了180度大轉變，交往後期幾乎天天都在爭吵，儘管已經求助感情治療師，在確定之間有「太多問題」無法解決後，決定走上分手一途。
理查麥登前途一片看好，有傳聞指他有望接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在007系列電影擔任新任詹姆斯龐德。理查麥登最出名的作品是HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》，飾演羅伯史塔克，也就是「少狼主」前任北境之王，此後又熬了7年才在《內政保鑣》受矚目。得獎當晚他感性表示：「我演戲20年，一直都懷疑自己夠不夠好，不夠格成為一位演員，拿獎對我來說是一劑強心針，讓我更相信自己。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。