理查麥登奪金球視帝丟女友

2019年01月14日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

理查麥登的演藝生涯正獲肯定，感情世界卻面臨空窗。（路透）

憑《內政保鑣》成為新科金球獎視帝理查麥登（Richard Madden），在鍍金後傳出與交往18個月的女星女友艾麗邦柏（Ellie Bamber）分手。知情人士告訴《太陽報》：「隨著理查麥登在好萊塢演藝事業起飛，他不想受到拘束，艾麗是比較安靜只想專注於工作的人，分開是必然結果。」

知情人士表示這對情侶以前幾乎形影不離，但隨著理查麥登愈來愈成功，兩人關係有了180度大轉變，交往後期幾乎天天都在爭吵，儘管已經求助感情治療師，在確定之間有「太多問題」無法解決後，決定走上分手一途。

理查麥登前途一片看好，有傳聞指他有望接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在007系列電影擔任新任詹姆斯龐德。理查麥登最出名的作品是HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》，飾演羅伯史塔克，也就是「少狼主」前任北境之王，此後又熬了7年才在《內政保鑣》受矚目。得獎當晚他感性表示：「我演戲20年，一直都懷疑自己夠不夠好，不夠格成為一位演員，拿獎對我來說是一劑強心針，讓我更相信自己。」

(中國時報)