河村隆一罹癌「肺活量無異」

2019年01月14日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

日本樂團「月之海」（LUNA SEA）主唱河村隆一13日在部落格透露自己罹患肺腺癌，已在11日進行切除手術，目前恢復狀況良好，現年48歲的他表示，今後仍將呈現最佳演出。

LUNA SEA單曲〈I FOR YOU〉因作為金城武和深田恭子主演日劇《神啊！請給我多一點時間》主題曲，讓不少台灣觀眾認識LUNA SEA與河村隆一，他深情而略帶哭喊的嗓音擄獲無數歌迷心。2000年LUNA SEA樂團正式解散前來台舉辦過演唱會，河村隆一單飛後在2009年也曾來台開唱。

LUNA SEA於2010年時復出舉辦世界巡迴時曾再度來台開唱，今年5月底該團則將於日本武道館進行連續兩日演出，河村隆一昨在文中表示因癌患部不大，不需做放射或化療，「我的肺活量跟以往幾乎無異，今後我會珍惜每一場演出，並呈現最好的表演，不留下任何遺憾。」盼大家繼續給予支持。

(中國時報)