Erika吃素1年 湊不齊老蕭小宇同桌

2019年01月14日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

Erika表示吃素有利排便，人也變瘦了。 （盧禕琪攝）

劉艾立（Erika） 吃全素1年多，日前為本報讀者介紹素食餅乾製作過程、暢聊吃素心得；提起吃素便利性，Erika認為台灣比起許多地方，獲得素食餐點的管道更多，「台灣到處都有素食自助餐，便利商店也有地瓜、香蕉、豆漿等，（素食者）在台灣很幸福！」

Erika日前與同門的蕭敬騰（老蕭）、宋念宇（小宇）到台中開唱，3組人馬怎麼樣都湊不齊一起吃飯，讓經紀人Summer傷透腦筋，Erika笑說：「我吃素、老蕭不吃牛，小宇又很愛漢堡類的食物，如果真的要，桌上會很豐盛、有各種料理。」那公司尾牙春酒怎麼辦？「所以去年…我很餓，哈哈！」

忍住吃肉欲望

Erika前年底決定吃素，隔沒幾天就在2018年1月1日開始立刻吃起全素，「我覺得個人能力有限、怎麼改變這個世界？吃素是最直接幫助地球，對抗環境汙染的方式，是我吃素的主要原因。」

但家人反對她吃素，擔心她體力不足，健康出問題，她說：「他們口頭上反對，但偶爾看到素食相關訊息或影片都會傳給我看，像阿嬤也是，跟我說吃素不好，但邊講又邊幫我炒青菜。」

她平時習慣在包包裡放香蕉、素零食及維他命，隨時補充體力，偶爾壓力大、心情不好時，最痛苦的莫過於行經美食店、聞到香味卻不能品嘗，「尤其是燒肉店，得咬著牙忍過去才行，或趕快找些我可以吃的素食甜點自我安慰。」

至於吃素前後的身體變化，Erika睜大眼睛直言：「很明顯！因為我是便祕體質，（吃素）前2、3個月很順！很順！一天可以（解便）3、4次，因為吃了很多纖維，而且也瘦滿多的。 」

被問到是否因為吃素影響聚會或交際應酬？Erika開玩笑表示：「所以我去年局超少的，哈哈！」但其實親友們都很貼心，會找提供素食的餐廳聚會，不致於造成困擾。

吃素1年多的她，表示會堅持下去，不僅環保助地球，也幫助她挖掘自己的「潛在毅力」：「去年吃素、發行新專輯《天鵝說》，我發現自己開始清楚知道想做的事、對哪些事比較在乎，然後就會更努力去達成。」

(中國時報)