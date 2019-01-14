Erika愛烘焙家人吸收失敗品

2019年01月14日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

劉艾立（Erika）從小愛看做菜節目或影片，每天睡前都看，覺得療癒，她說：「小時候還沒有歌手夢時，其實我想當廚師，很喜歡碰到食物，那種感覺很舒服，如果我知道怎麼做菜、知道下一個步驟要幹麼，會比較有自信。」她高中開始接觸烘焙，常在家試做，失敗品全拿給家人「消化」掉，擁有鄰家女孩甜美外型的她，廚藝相當不錯。

Erika約莫半年前與交往近5年、擔任幕後工作的前男友分手，如今單身的她不設限結婚年齡，「我是想結婚的人、想辦婚禮，想穿著婚紗讓親朋好友們看到自己那一刻的樣子。」不諱言嚮往婚姻生活，「我覺得組成一個家庭，一整天工作下來，回到家有人在等著妳或我在等另一半，那種感覺非常美好。」

歲末年終，她所屬的喜鵲娛樂將在年後辦春酒，目前台北家中沒烤箱的Erika，趁機向師兄蕭敬騰喊話，拱老蕭拿萬元烤箱當抽獎禮物，Erika笑說：「而且抽籤桶子裡的籤紙全寫我的名字，一定要抽到我就對了！ 」

至於新年希望、目標，Erika表示，每年都期待自己做些改變，「像去年是吃素，今年想開始靜坐、打坐，讓心靈更平靜。」她去年因新專輯《天鵝說》與製作人黃韻玲合作，兩人開啟打坐話題，Erika說：「我是情緒起伏比較大的人，容易開心、難過，坐應該可以讓情緒比較平穩。」年僅26歲就吃全素、學習打坐，Erika被工作人員笑稱有個老靈魂，「我18歲就一個人來台灣生活，可能因為這樣所以比較成熟吧！」

(中國時報)