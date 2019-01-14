林可彤裸妝噴女力
林可彤佩戴Trollbeads，化上平時也很喜愛的裸色妝感，分享創業歷程。（攝影／JOJPHOTO．服裝提供／Blumarine）
肌膚之鑰光耀幻妍餅#18，2800元。（肌膚之鑰提供）
LUNASOL晶巧柔膚修容餅EX05，900元。（LUNASOL提供）
LUNASOL 20周年，光燦寶石眼盒N01（CE），1800元。（LUNASOL提供）
LUNASOL輕柔大地脣膏，1050元。（LUNASOL提供）
LUNASOL經典大地眼彩盤，3600元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧水潤脣蜜EX06，890元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧指甲油N，EX82，520元。（LUNASOL提供）
女星林可彤生子後，出版《林可彤的媽咪完全手冊》分享孕期與孕後的保養術，維持窈窕身材的她，在書中不藏私分享美麗心法，這次更參與拍攝佳麗寶LUNASOL美妝專題，演繹裸色春妝。
愛霧面裸色氣質指甲油
林可彤平常就很喜歡裸色妝容，私下的她也走自然妝感路線，這次體驗LUNASOL系列新品，其中晶巧指甲油N最受她的青睞，「因為霧面裸色的指甲油非常有氣質，等開賣也想搶購！」她也說，這次春妝讓膚色變得很有質感，平常的她就連服裝也喜歡大地色系，裸色妝感帶給人自然，好像沒有化妝，但卻很有精神。
除了大讚妝感有氣質，林可彤也分享，維持好身材的祕訣，就是持續運動，不停調整運動項目，從中找到樂趣，像是重量訓練適合雕塑身形，有氧可以幫助肌耐力循環，不同的鍛鍊有不同的感受，她強調：「線條一定要運動才能雕塑！不能光只有減肥，女生線條美也很重要。」
藉運動雕塑體態線條美
熱愛運動的林可彤，近年更與閨蜜攜手創業當老闆，打造「hyphy」品牌，引進時尚運動配件，今年除了持續推出新款運動配件，讓更多女生愛上運動。她也不排斥演戲，但現階段還是先以家庭為重，「因為不想錯過陪伴孩子的成長過程」。
(中國時報)
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