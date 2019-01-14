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德國獨立製表品牌Lang & Heyne的Augustus生日表，可珍藏12位摯愛的生日，玫瑰金表款642萬3000元。（Lang & Heyne提供）
來自德國的QLOCKTWOR腕表以文字報時，十分有趣，3萬9600元。（瑞博品提供）
獨立製表因為稀有、創意與客製化，受到台灣鐘表藏家的喜愛。德國獨立製表品牌Lang & Heyne正式登台，發表一款「生日表」，可以記錄12位人生摯愛的生日，還未上市就有台灣表迷搶先訂購。
Lang & Heyne一年只生產60只腕表，所有表款皆以薩克森王國的歷任國王為名，由於產量稀有，更添傳奇。其中一款名為「Augustus」日期紀念日腕表，可以記載高達12位人生摯愛的生日，可依表主的需求客製紀念日功能。玫瑰金表款642萬3000元，鉑金表款696萬元。
同樣來自德國、奪得無數國際設計大獎的鐘表品牌QLOCKTWOR，日前在台北民生社區打造全球海外首家專賣店，當代極簡的室內空間設計，與QLOCKTWOR文字掛鐘和腕表的文青質感相呼應。
QLOCKTWOR不以傳統指針、電子數字報時，而是以閱讀文字詞語來顯示時間，表盤上有110個字母，利用LED顯示當下的時間，自2009年問市以來拿下紅點、iF、Good Design等二十幾項設計大獎，深受設計師、藝文人士等族群的喜愛，如藝人兼藝術家安哲即是愛好者。
(中國時報)
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