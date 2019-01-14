茱莉亞羅伯茲褲帥顯瘦
茱莉亞羅勃茲出席金球獎時，以Stella McCartney的裸色禮服搭黑色煙管褲，力壓其他裙裝女星。（CFP）
Ferragamo深藍色西裝是2018秋冬作品。（CFP）
過去出席重要場合，多以隆重裙裝亮相，但現在越來越多女星在重要場合選擇「褲裝」上陣！51歲的茱莉亞羅勃茲算是褲裝鼻祖，特別喜歡在公開場合穿褲裝，且總能搭出不同風格令人眼睛一亮。
日前在西恩潘主辦的Core Gala晚宴，她穿著Ferragamo秋冬深藍色西裝外套與寬版長褲出席；金球獎她也以Stella McCartney的裸色禮服搭配黑色煙管褲亮相，優雅帥氣獲多家媒體評為「紅毯第一美」；茱莉亞纖瘦下半身讓她穿起褲裝特別好看，她自爆去年拍攝電視劇《歸途》讓她的褲子尺寸又小了一號：「我整天背著一大堆東西邊講電話，還要穿著高跟鞋上下樓梯。不用刻意減肥我就瘦了。」
(中國時報)
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