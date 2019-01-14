冬天，吃冰 好時尚！

2019年01月14日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

伊林娛樂藝人高珮喻。（服裝提供／Puma、攝影／粘耿豪）

伊林娛樂藝人高珮喻，還是大四在學生，表示自己很「愛吃」，曾在高雄參加吃臉盆冰的大胃王比賽。（服裝提供／Puma、攝影／粘耿豪）

Kakigori Toshihiko季節限定草莓冰，使用新鮮草莓15到28顆，份量可供2人一起品嘗，330元。（粘耿豪攝）

Kakigori Toshihiko地瓜芝麻日式刨冰，特殊混搭讓芝麻風味充分融入味蕾，230元。（粘耿豪攝）

傳統觀念認為女生吃冰不好，但近年不少婦科名醫澄清，大部分的婦科疾病與吃冰無關。

「好想吃冰」共有兩家分店，座落於溫州街的三角窗店面，彰顯日式街頭風情。（粘耿豪攝）

金雞母的店裝採日式街頭風，猶如走在日本京都的感覺。（金雞母提供）

滿月堂的毛筆字，是日本街頭書法家曾山尚幸所題。（滿月堂提供）

黑蜜黃粉日式刨冰好想吃冰，採用上野黑糖蜜、台灣小農黃豆粉，加上現烤年糕，冬日版130元。（粘耿豪攝）

只要出示或以手機拍攝本優惠憑證，享有好想吃冰、點冰室、滿月堂、金雞母、花藏雪，與Kakigori Toshihiko共6家買一送一或第2件半價的優惠，使用期限從1月15日～31日止，詳請洽各店鋪。

北部文青冰店優惠活動

電影《比悲傷更悲傷的故事》中，曾出現一段對白：「我們都喜歡在冬天吃冰、喜歡雨、喜歡有著彼此的季節。」在寒冷的冬季吃著冰，其實別有一番浪漫。傳統觀念常認為，吃冰對女生子宮不好，其實近年許多婦科名醫已打破這個傳聞；韓國人更是有「夏天吃蔘雞湯以熱炙熱、冬天吃冷颼颼的冰來解寒冷」的習慣。

在日本，冬天吃冰早就行之有年，過去冰品在沒有冰箱技術的時候，是貴族才能享受的高級甜點。近幾年日本、韓國冬天吃冰更蔚為新流行，許多景點像是北海道、九州湯布院，就算下雪，還是人手一支霜淇淋，日韓超商的冰品銷售，也是年年增長中。

好想吃冰 冷熱玩混搭

近幾年台灣日式文青冰店層出不窮，例如台北擁有兩間店面的「好想吃冰かき」 ，採用的是爽口的「刀削冰」，口感和台灣常見雪花冰完全不同。其中熱銷的「黑蜜黃粉刨冰」，採用日本上野黑糖蜜，與台灣在地小農黃豆粉結合，頂層再放上燒燙燙的日式烤年糕，冷熱風混搭，愈吃愈上癮。冬日限定款口味「北海道提拉米蘇」，則以北海道起司醬，搭配手工咖啡糖漿，打造時尚吃冰風貌。

好想吃冰店長羅珊表示，日式冰重視「醬料」搭配，是注重冰品的原味，跟台式挫冰主打紅豆、花生、粉圓等「配料」的風格很不一樣。創業靈感其實是因為喜歡日式文化，過去也有不少店面規畫的經歷，公館店還有日式榻榻米座位、搭配暖被爐融入風情。

Kakigori Toshihiko 8成回頭客

去年7月新開幕的「Kakigori Toshihiko」，26歲的老闆吳俊彥畢業於東京製菓學校，學習甜點出身，曾在101法國餐廳工作過。目前將甜點創意發揮在冰品上，例如「地瓜芝麻」刨冰，選用金山地瓜加上60年老店的信成芝麻，再附加炙烤地瓜燒，兼具視覺與味覺美感。一碗230元雖不便宜，但份量適合兩人同享，吳俊彥表示回頭客約有80％，已經非常高；此外，他也提到冬天吃冰其實「溶的比較慢」，因為室內溫度比較低，而民眾在吃冰時也因溫差感不大，反而不像夏天吃冰，會吃一吃冷到「發抖」。

Kakigori Toshihiko也推出創意「太妃糖錫蘭奶茶」，用香濃的太妃糖醬，與錫蘭奶茶醬為組合，中間放入厚奶布蕾，再附上微苦微澀的錫蘭紅茶掏洗味蕾，製作過程猶如做甜點般優雅有趣。

為帶動冬天吃冰也很潮的風氣，1月15日起包括「好想吃冰かき」、「Kakigori Toshihiko」等雙北6家日系文青店家串聯舉辦優惠，祭出買一送一起的折扣，每樣創意冰品都大走網美打卡風。

花藏雪夯 滿月堂Q 金雞母耍噱頭

當中包括士林夜市的「花藏雪手作雪」，其中人氣最旺的「珍珠奶茶雪花冰」，更曾名列CNN全球50大最佳甜點之一，身為珍珠奶茶控不可錯過；座落於中山北路日式老宅的「滿月堂Mangetsudo」，推出造型可愛的「十二月草莓巧克力刨冰」，布滿愛心形狀的滿滿草莓；頗受國外旅客好評的東門站「金雞母Jingimo」，近期也有噱頭十足的「燒草莓布蕾冰」，上桌時會在客人面前用噴槍現烤布蕾，散發濃濃焦香；板橋「.室ヅャビソ」將經典的抹茶與草莓結合，推出「草莓抹茶綠森林」新品。

模特兒簡介

高珮喻挑戰過冰品大胃王

22歲，現為輔大新聞系大四在學生，伊林璀璨之星出道，現為主持界新星。曾在體育平台「Vamos sport翊起運動」擔任實習主播，及中國「夢想新聲音」海峽兩岸電視主持新人大賽第9屆總冠軍等經歷。

自稱愛吃又貪吃的珮喻，曾分享在高雄吃過臉盆大的冰品大胃王競賽，近期靠生酮飲食來維持身材體重，成長在台北市萬華地區的她，也超愛台灣傳統小吃，對萬華巷弄美食頭頭是道。

（服裝提供／rather、攝影／粘耿豪）

(中國時報)