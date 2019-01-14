知名品牌 冬天新冰多
中國時報
本報訊
Haagen-Dazs冬季限定輕乳酪麻糬口味、提拉米蘇麻糬口味冰淇淋，迷你杯115元起。（Haagen-Dazs提供）
GODIVA一年有固定2次的買一送一活動，臻選濃醇黑巧克力霜淇淋，220元。 （GODIVA提供）
GODIVA在夏季與冬季，會各有一次「買一送一」活動，每次都掀起滿滿排隊人潮，其中要價220元的「臻選濃醇黑巧克力味霜淇淋」，可依喜好挑選72％或85％的片裝黑巧克力，嘗到撲鼻的可可香氣。Cold Stone也推冬季新品「珍愛鐵觀音」與「珍藏宇治」冰淇淋，主打手搖飲冰品化，預估帶動業績較去年成長2成。Haagen-Dazs則是每年會出冬季限定，今年是麻糬系列，有「提拉米蘇麻糬冰淇淋」和「輕乳酪麻糬冰淇淋」兩款。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。