知名品牌 冬天新冰多

2019年01月14日 04:11 中國時報 本報訊

Haagen-Dazs冬季限定輕乳酪麻糬口味、提拉米蘇麻糬口味冰淇淋，迷你杯115元起。（Haagen-Dazs提供）

GODIVA一年有固定2次的買一送一活動，臻選濃醇黑巧克力霜淇淋，220元。 （GODIVA提供）

GODIVA在夏季與冬季，會各有一次「買一送一」活動，每次都掀起滿滿排隊人潮，其中要價220元的「臻選濃醇黑巧克力味霜淇淋」，可依喜好挑選72％或85％的片裝黑巧克力，嘗到撲鼻的可可香氣。Cold Stone也推冬季新品「珍愛鐵觀音」與「珍藏宇治」冰淇淋，主打手搖飲冰品化，預估帶動業績較去年成長2成。Haagen-Dazs則是每年會出冬季限定，今年是麻糬系列，有「提拉米蘇麻糬冰淇淋」和「輕乳酪麻糬冰淇淋」兩款。

(中國時報)