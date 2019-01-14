CES展秀科技 概念車吸睛

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳大任 報導

HYUNDAI Elevate概念車有1.52公尺的攀爬與跨越能力，可輕鬆脫困積雪與泥濘。（HYUNDAI提供）

HYUNDAI Elevate概念車救援車版，可自由進出夾雜土石泥塊的災區。（HYUNDAI提供）

BMW Vision iNEXT可藉由動態投影讓乘員與外界連線互動。（BMW提供）

BMW Vision iNEXT概念座艙已看不到傳統的操作桿、旋鈕、按鍵。（BMW提供）

BMW Vision iNEXT採用的Intelligent Materials，操作時下方會顯示亮點，可選曲、調整音量。（BMW提供）

NVIDIA推出DRIVE Software 8.0版，將增強的感知、視覺化與地圖規畫等功能全部整合到新版軟體中。（NVIDIA提供）

HYUNDAI Elevate概念車道路模式下與一般車輛相同。（HYUNDAI提供）

近年美國消費性電子展CES隨著車廠的加入而變得更加精彩，今年HYUNDAI提出的Elevate概念車，不只能在路上跑，特殊的傳動系統讓Elevate有如仿生獸，以有別於汽車傳統的移動方式爬山涉水；BMW Vision iNEXT其中的「Shy Tech」將過去旋鈕、按鍵操作方式改由觸控取代，加上動態投影的技術，提供完全不同於過往的駕駛體驗。

外形酷炫 功能多元

HYUNDAI Elevate概念車外觀和科幻電影中的車輛很像，前後對稱的造型，沒有固定的車頭、車尾，「腿部」的設計能以5種不同的角度展開，末端是傳統的車輪，收折時有如傳統汽車，展開時就像一隻動物，可以向各種方向爬行，擁有5英呎（約1.52公尺）的攀爬與跨越能力，因此應用面向更加多元，在都會區可以「爬階梯」載運人員、物品，在森林大火、地震、颱風來臨時，還可以深入災區加入救援行動。

智慧助理 服務FUN大

BMW今年參展主軸聚焦在BMW Vision iNEXT，主題環繞在提高駕駛的樂趣，包括Intelligent Personal Assistant智慧型個人助理、個人化的數位服務，另外座艙的設計更貼近日常居家生活，車內的按鍵、旋鈕都消失了，只有當駕駛想要操作時 才會出現，例如在車內的飾板、座椅的織布表面來操作各種功能，再加上動態投影可在車窗上顯示。

BMW車主還可透過Intelligent Personal Assistant智慧型個人助理搭配BMW Connected功能，藉由語音「Hey，BMW」達到聲控的功能，將物聯網的應用擴大，在車上就能遙控家裡聯網的電器設備。更令人期待的是BMW提出的「Intelligent Materials」，傳統的操作功能隱藏在木材、織布上，有如使用觸控板的方式，以不同手勢來操作。

視覺能力 聰明自駕

此外，NVIDIA的DRIVE Software是許多車廠開發智慧駕駛最重要的核心技術之一，今年推出DRIVE Software 8.0版，其將增強的感知、視覺化與地圖規畫等功能全部整合到新版軟體中。車載視覺化功能即為駕駛提供自駕車大腦的即時視覺能力，LightNet能辨識車燈與方向燈，並分辨出綠、黃、紅燈色，而SignNet則能辨識各種交通號誌，包括速限、單行道、禁止通行與停車再行等，讓車子「看」到情境、辨識物體並規畫後續行駛路線以及決定如何每秒隨時變動。

(中國時報)