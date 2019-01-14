TOYOTA YARIS Crossover 小鴨改款高帥霸氣
車尾上翹的尾翼及LED光條式尾燈，非常搶眼。（陳大任攝）
1、運動化透氣皮質座椅，腰、腿部支撐效果不錯。（陳大任攝）
2、Crossover專屬雙色內裝，並以鈦銀飾條點綴。（陳大任攝）
3、抬頭顯示器為經銷商選配，具速限及照相警示。（陳大任攝）
4、中央扶手兼置物盒為選配件，後方有一個置杯架。（陳大任攝）
YARIS是TOYOTA主力戰將，也是許多車主人生第一部車，被暱稱為「小鴨」，去年銷量近1.3萬台，為車市熱銷排行第5名。雖然去年4月才推出全新改款並同步推出YARIS S，但今年一開始，和泰汽車又端出車身提高30mm、外觀換上休旅造型的全新YARIS Crossover，短暫的一日相處，留下「長高的小鴨更帥了」印象。
很多人不知道YARIS Crossover其實是台灣特有版本，此車是國瑞汽車自行開發的車款，除了外觀造型重新設計，底盤懸吊系統也做了更動，車身離地提升至210mm，已跳脫掀背車的型式，成為時下正紅的跨界休旅車格，那麼開起來的感受如何？
這次試駕YARIS Crossover的路線，選擇跨越台北、新北，高速公路往林口的路上，爬坡和加速力道足夠，若是滿載5人時，還有S模式可提供更大力道。略為升高的視野能讓駕駛者更好掌握路況，懸吊系統的路感較清晰，來自地面的回饋是直接的，所幸加長的避震器行程，在遇到不良路面時，有不錯的表現。
(中國時報)
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