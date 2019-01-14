2019年01月14日 04:11 中國時報 周芬伶

描寫被禁錮而成靜物的孩子，只希望擁有普通人都有的朋友與到外面走走，卻不可得，最後央求母親帶他去廣告中的主題樂園，好不容易抵達卻發現只是房屋廣告騙局，只有一片廢墟。希望導向絕望，人物等同靜物，靜物等同死物，動物等同無物，作者寫出家庭與現實的殘酷，令人想到喬哀思的〈阿拉比〉，當焦急的等待成為絕望，一切繁華化為烏有，孩童的夢想與世界粉碎，讀來令人沉痛與哀傷。作者文字華麗，物品的堆疊，感官的描寫，頗得海派文學之韻味，捕捉人性的空與痛，也有海派的世故，風格獨具，令人期待。

(中國時報)