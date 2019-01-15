反制地方 山手線角力！新交長林佳龍開第一槍

2019年01月15日 04:11 中國時報 李宜秦 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

交通部長林佳龍昨（14）日首日上任，對於台中市長盧秀燕停蓋山手線、優先推動捷運藍線一事，他表示山手線目前已在進行，將要求地方政府提出具體報告，否則按原定計畫推動，惟此舉也引來龍燕戰爭延續，中央藉交通預算反制地方的質疑。

無具體報告 依原計畫推動

九合一大選，藍營大勝15席地方縣市首長，特別是包括高雄市、台中市等都由綠地換成藍天，政壇人士對藍營未來以地方包圍中央，來贏回2020年的重新執政權，充滿願景。不過，昨天顯然被新任交長澆了盆冷水。

台中市府交通局長葉昭甫表示，已納入前瞻基礎建設計畫（軌道建設）的山手線，希望林佳龍可比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，同意由中央專案全額經費補助；市府推動大眾運輸及軌道建設的決心從未改變。

林佳龍擔任台中市長期間，提出「1條山手線、2條捷運線、3環公路網」，建構台中新路網。大台中山手線是為建構台中環城軌道系統，包括下環微笑線（成功─追分）雙軌化、下環微笑線（大慶─烏日）鐵路高架延伸、海線雙軌高架與上環彩虹甲后線。其中，山手線各路線計畫已在2017年納入前瞻計畫，其中下環微笑線（成功─追分）雙軌化2017年11月已動工，預計今年將完工。

盧秀燕喊話 請中央全埋單

新任台中市長盧秀燕質疑，林佳龍任內所推的山手線工程經費高達941億元，其中中央只出391億元，地方卻要出到550億元，變成「台中幫中央蓋鐵路」，且山手線經濟效益低，經費比捷運綠線工程款的600億元還高，因此，市府將優先推動捷運藍線、橘線，除較有交通效益外，也更符合民眾期待，因此要求交通部負起責任，山手線全線經費都要由中央埋單，才要繼續建設。

誓不離開台中 改稱通勤族

林佳龍昨接受媒體聯訪時表示，大台中山手線經過交通部專業審查、行政院核定，目前已在進行，地方政府若有意見，須經法定程序提出具體報告，交通部會再與地方進行協商，否則就會按照原定計畫推動。

另外，林佳龍去年敗選台中市長時，曾誇下海口說「打死都不會離開台中」，卻在短短40天左右接下交通部長一職、前進中央；他表示「我是通勤族，在台中10年也都是通勤」，笑稱高鐵、高速公路都很方便，有時候可以回家睡覺最好。

(中國時報)