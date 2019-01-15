以資安為由 內部網路不支援！工研院限制使用華為產品

2019年01月15日 04:11 中國時報 徐養齡 、 袁顥庭 、 林淑惠 、 陳泳丞 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

限制使用華為產品，工研院開出國內第一槍！工研院14日發出內部通告，自15日中午起，在工研院辦公場所將限制使用華為手機、電腦等，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路，以避免洩密。值得注意的是，NCC昨天再補一槍，NCC副主委兼發言人翁柏宗14日進一步表示，未來5G也會比照辦理。

NCC補一槍 5G比照辦理

惟工研院這項做法，不僅引來內部一陣騷動，晚間院方雖在公告刪去「禁用」字眼，試圖降低輿論聲浪，仍被質疑背後有實質政治操作，也引起竹科產業界正反不一討論聲浪。

有人支持，但也有人認為，政府質疑華為造成資安問題，應拿出一槍斃命的證據，若有，全台都會跟進禁用，但現階段看來就是單純的政治操作。

不過，儘管因為資安問題，世界各地都在嚴密注意華為的狀況，但兩岸供應鏈密切，早在2010年時，華為就已經向超過100家以上的台灣廠商採購，當年度的採購金額達到新台幣995億元。到2018年10月間，華為在台北舉行旗艦手機Mate 20的發表會時，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海就表示，累計在台採購金額已逾百億美元，隨著華為產品出貨提升，2019年在台採購會更成長。

實際上，去年10月的那場發表會，除了鏡頭廠台灣股王大立光董事長林恩舟已是第3度幫忙站台外，包括封測廠矽品董事長林文伯、億光董事長葉寅夫、欣興電子董事長曾子章、嘉聯益董事長蔡長穎，以及台積電、華新科、大毅、台灣晶技等廠商都有派員參加，以示對客戶的重視。

在台採購金額 逾百億美元

根據非正式的統計，華為旗下晶片廠海思，是台積電先進製程的重要客戶，約佔台積電營收比重5％左右。至於大立光更是華為智慧手機的主要鏡頭廠商，約佔大立光營收10％左右，以大立光去年營收約500億元估算，來自於華為的訂單就有50億元左右。

電電公會昨天低調表示，無法評論，只能說台灣許多廠商是華為的供應鏈，華為遭美等國家抵制，已對許多台廠造成影響。另有科技大老無奈表示，兩隻大象打架，無意間踩到螞蟻，即使台廠積極分散市場因應，短時間也難以補足訂單缺口。

(中國時報)