以資安為由 內部網路不支援！工研院限制使用華為產品
限制使用華為產品，工研院開出國內第一槍！工研院14日發出內部通告，自15日中午起，在工研院辦公場所將限制使用華為手機、電腦等，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路，以避免洩密。值得注意的是，NCC昨天再補一槍，NCC副主委兼發言人翁柏宗14日進一步表示，未來5G也會比照辦理。
NCC補一槍 5G比照辦理
惟工研院這項做法，不僅引來內部一陣騷動，晚間院方雖在公告刪去「禁用」字眼，試圖降低輿論聲浪，仍被質疑背後有實質政治操作，也引起竹科產業界正反不一討論聲浪。
有人支持，但也有人認為，政府質疑華為造成資安問題，應拿出一槍斃命的證據，若有，全台都會跟進禁用，但現階段看來就是單純的政治操作。
不過，儘管因為資安問題，世界各地都在嚴密注意華為的狀況，但兩岸供應鏈密切，早在2010年時，華為就已經向超過100家以上的台灣廠商採購，當年度的採購金額達到新台幣995億元。到2018年10月間，華為在台北舉行旗艦手機Mate 20的發表會時，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海就表示，累計在台採購金額已逾百億美元，隨著華為產品出貨提升，2019年在台採購會更成長。
實際上，去年10月的那場發表會，除了鏡頭廠台灣股王大立光董事長林恩舟已是第3度幫忙站台外，包括封測廠矽品董事長林文伯、億光董事長葉寅夫、欣興電子董事長曾子章、嘉聯益董事長蔡長穎，以及台積電、華新科、大毅、台灣晶技等廠商都有派員參加，以示對客戶的重視。
在台採購金額 逾百億美元
根據非正式的統計，華為旗下晶片廠海思，是台積電先進製程的重要客戶，約佔台積電營收比重5％左右。至於大立光更是華為智慧手機的主要鏡頭廠商，約佔大立光營收10％左右，以大立光去年營收約500億元估算，來自於華為的訂單就有50億元左右。
電電公會昨天低調表示，無法評論，只能說台灣許多廠商是華為的供應鏈，華為遭美等國家抵制，已對許多台廠造成影響。另有科技大老無奈表示，兩隻大象打架，無意間踩到螞蟻，即使台廠積極分散市場因應，短時間也難以補足訂單缺口。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範