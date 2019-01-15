成立「中央地方建設協調會報」！蘇揆第一箭 陳其邁包解民怨
行政院長蘇貞昌昨走馬上任，與閣員約法三章，打造接地氣內閣，他要求行政院副院長陳其邁研擬成立「中央與地方建設協調會報」，解決地方建設需求。陳其邁指出，將由政委協助地方政府解決、協調建設所需的資源問題，加快行政院會效率。
蘇貞昌昨宣誓上任後，召開臨時院會，他在會議要求各部會首長盤點民怨，解決民眾問題；對於地方建設需求，則交由陳其邁建立協調會報機制。
地方需求 透過會報整合
陳其邁隨後受訪時表示，他會與政委分工成立「中央地方建設協調會報」，六都各縣市首長可透過政委主持的協調會報，整合意見、預算、資源後，再提報院會，如此可節省地方首長時間，未來包括高雄市，市長韓國瑜若有需求，可整理高雄市的建設清單、優先順序，由中央配合，一起讓高雄或國家更進步，行政效率更高、更貼近民意，中央地方一定會通力合作。
蘇貞昌在臨時院會裁示，過去六都首長都是「列席」行政院會，而非「出席」，六都首長都很忙，但是院會討論的議題與地方常不相干，讓首長們枯坐在那裡，講不講話都很為難。
因此，他建議成立「中央與地方建設協調會報」，請政委們以縣市別主持不同縣市會報，中央希望地方配合處理，或地方需要中央幫忙解決，都可在此討論，若有必要就可提院會處理。
部會扛責 首長即刻整理
蘇揆說，政院是國家最高行政機關，在政院就要解決問題，地方有問題可做先期處理，希望所有部會扛起責任，過去執政兩年多的時間，到底哪些事情沒有解決，或哪些事情是政府好心好意、卻招致民怨一堆，民怨是什麼，各部會首長都清楚，請各位部首長「即刻整理」。
蘇揆並說，各部會如果需要他幫忙，他一定會親自去第一線，包括防疫、避險、興利、除弊，有些大計畫拖了很久，必須要從解決問題的角度開始起步，不要自己設門檻，在院裡或部裡卡住計畫，「甲案也好、乙案也好、拖延案最不好」，「耗在那裡不進不退，這點我最不能忍受」。
同時，蘇揆要求做好與立院溝通，行政院的政策不能讓立委看報紙才知道，感受會不同，「我當過立委很清楚這些」。
(中國時報)
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