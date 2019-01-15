新聞透視》山手線角力！競合關係 中央地方摸石過河

2019年01月15日 04:11 中國時報 張理國 、 盧金足

從台中的山手線到高雄的輕軌二期，在大選後都出現「藍換軌執政症候群」，新任市長紛喊停，先前中央雖有不同主張，似也莫可奈何，可如今局勢丕變，前台中市長林佳龍手握交通建設大權、前立委陳其邁更貴為行政院副院長，綠的中央跟藍的地方要怎麼解決歧見？其中競合，雙方檯面下的算盤應正打得飛快。

山手線是林佳龍2005年第一次參選台中市長提的政見，14年前縣市未合併，山手線在原中縣，他要選的是台中市長，當時還被笑「憨人」，台中怎會有山手線？那是日本東京的軌道，質疑山線海線鐵路串在一起有什麼好？選市長選到迷路了？

去年盧秀燕勝選，隨即以山手線上環成本經濟效益必須要考慮，台中狀況與日本山手線不一樣，人口數、運量、通勤時間、建置成本等必須通盤考量，捷運綠線、捷運藍線、橘線等興建，更符合台中市發展和市民期待。

山手線各路線計畫2017年已獲行政院納入前瞻基礎建設計畫。這一席「暫緩」說，連蔡英文總統都出面要她好好想想，盧秀燕改口，「只要山手線預算不會排擠到捷運藍線，欣然接受。」

深怕自己心繫的山手線真的化為烏有，敗選的林佳龍轉個彎，力推前交通局長王義川投入台中市北區、北屯區立委補選，主打議題之一就是拚進立法院，推動山手線；現在林佳龍新官上任也強勢宣示，「地方政府若有意見應提出具體報告，否則按原訂規畫推動」。

山手線是如此，但中央選前開出那多不勝數的政策支票要不要兌現？還是選後翻臉不認人，可就說不準了。雖說蘇揆甫上任，就拋出「中央地方建設協調會報」構想，盼為中央地方的合作建立模式，但這項機制是否真能公平公正，還是上演九合一第二回合的「王子復仇記」，不日可見分曉。

2020年總統大選只剩1年多，地方的發展究竟是藍綠同蒙其利，還是全成藍營功勞，在中央執政的綠營得仔細盤算；又或者中央扯地方後腿，可阻卻藍營氣勢，還是反而加速藍綠鐘擺速度，都要仔細推敲。新閣短短2天內組成，過去敗戰球員如今升格為裁判，暖男會不會瞬間變臉闇黑，都值得觀察。

(中國時報)