新官上任第一把火！蘇貞昌衝桃機查防疫 飆罵防檢官員
新任行政院長蘇貞昌14日正式上任就「衝衝衝」，首站行程到桃園機場視察國境防疫非洲豬瘟作為，聽取防檢局新竹分局長柯榮輝簡報後面露不悅，尤其對目前疫區攜帶肉品旅客開罰40張20萬罰單，竟然只有2人繳，飆罵、痛責只開單達不到處罰效果，要求研擬執行不繳罰款就禁止入境作為。
蘇貞昌聽完柯榮輝簡報後臉色鐵青說，自己不照程序來，不是聽完簡報後就致詞、看現場，都已經防治這麼久了，一問問題就知道分局長對很多事情不夠熟悉，尤其目前檢疫竟然還有70％是抽檢，檢疫當然要「百分百」，特別是高風險地區，這還要問？
蘇貞昌強調，防疫海報重點就是「肉品不能帶」，過這條線（海關入境）就是20萬，而且立刻繳，沒有繳不能進來，不然開了40張罰單，只有2個繳，其他還在討論分期付款，現在是防疫應該要整套。農委會主委陳吉仲在一旁打圓場，向蘇貞昌解釋依照現行法規，罰單後續處理是行政執行署，只要在1個月內的期限繳納即可。蘇聽完後仍臭臉，連一旁陪同的桃園市長鄭文燦臉色都略顯尷尬。
蘇貞昌說，過年期間國人喜歡帶肉品回台，是最危險的時候，萬一台灣爆發疫情，幾千億的豬肉產業就崩盤了，大家也都沒有滷肉飯可吃。如果旅客的手提行李只有抽檢30％，剩下的70％都是風險。他指示防檢局及海關，針對從非洲豬瘟高風險地區抵達的航班旅客，做到隨身行李百分之百嚴格稽查，堵住漏洞。
他隨後在桃園市長鄭文燦陪同下，視察欣倫畜牧場，了解桃園廚餘蒸煮設備檢核進度。鄭文燦表示，桃園已用專案申請，本月底前會完成314座養豬場的廚餘蒸煮設備檢核，邀請蘇貞昌一起吃滷肉飯，拉回消費者信心。蘇貞昌說，不能下個命令就禁止廚餘養豬，如何提高蒸煮設備的補助、誘因都要有配套。
(中國時報)
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