高雄輕軌二階 韓國瑜堅不埋單

2019年01月15日 04:11 中國時報 張理國 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長蘇貞昌14日提議成立「中央與地方建設協調會報」，並指派副院長陳其邁規畫主持。對此，高雄市長韓國瑜表示，若透過協調會報，讓六都有直接反映並解決問題的機會，未嘗不是好事，他也願與陳其邁攜手，打造更美好的高雄。

另外，針對台中山手線，中央認為應該按原訂規畫推動，韓國瑜先前也表態高雄輕軌二階要暫時停工，若交通部同樣主張輕軌二階應執行，韓國瑜堅決回應「不行」。

他說，因為輕軌影響交通、運量也受質疑，民意反彈實在太大，即使交通部執意續建，他也會堅持停工，先傾聽民意、妥善溝通後再做後續決定。

蘇貞昌昨走馬上任，立刻跟閣員約法三章，要求做事明快；他提到，過去六都首長都是列席行政院會、連出席都不是，相關首長都很忙，而且答應人民的事情一堆，院會討論耗去大半時間，六都首長講的都與議程議案毫不相干，首長們也沒有時間講，讓他們坐在那裡，講不講都很難。

因此，他建議成立「中央與地方建設協調會報」，請政委們以縣市別分別主持幾個不同縣市會報，中央與地方有什麼事情，中央希望地方配合處理，或地方需要中央幫忙解決，政院誰去參加比較好，這些都由副院長陳其邁去規畫一下，讓地方所有問題在會報中，可以先有準備，若有必要就可提行政院會處理。

「我參加行政院會的經驗很少，但基本上去那邊都是聽各部會報告，然後再順便問一下六都首長的看法！」韓國瑜說，如果改成中央與地方協調會報形式，由政委或副院長主持，跳過中央部會報告程序，讓六都直接反映問題，上情下達效率提升，未必不是好事。

他也強調，相信陳其邁跟他一樣都沒私心，只是希望高雄變得更好，既然如此，他也願意跟新的行政院攜手合作，大家至今都是口出祝福，未來溝通沒有問題。

(中國時報)