建設非選票保證 應考量民眾所需

2019年01月15日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部新任部長林佳龍14日首日上任，對於台中市長盧秀燕停蓋山手線一事，指將按照原定計畫執行。鐵道學會表示，建設早已不是選票保證，中央與地方應思考民眾所需，認為山手線與台中居民生活樣態不符，若只是為了建設而建設，是無法博得民眾信服的。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，建設早已不是選票保證，目前山海環線仍在審議階段，若繼續不見得是地方所需。日本山手線是沿著東京都人民的生活圈所建設，讓民眾生活更加便捷。

反觀台中山海環線是連接2條軸線，不像日本山手線整圈都是生活圈，與台中居民的生活型態不符，恐怕不是居民所需，中央不應為了建設而建設，應回頭思考何為民眾所需，否則美麗口號也無法讓民眾信服。

鐵道學會呼籲，交通部長應帶領業者一同面對民眾需求，不是單純將「民眾的抱怨移除」就能解決，也不是「花大把銀子的優惠」就能扭轉，期望交通部可以保證民眾每天出入的運輸動線安全，並提高公共運輸可靠性，同時確保合理的交通移動時間與對應花費。

鐵道學會表示，林佳龍雖不是交通專業出身，但期許他能擁有一顆體恤民眾的心、體恤民眾生活與工作移動需求的心。學會舉例，在前瞻計畫投入大量資源建設交通硬體的台中與高雄，皆在九合一大選中敗選收場，可見現已不是「有建設就有選票」的思維，一旦民眾認為「你的未來不是我認同的未來」，交通部也無法解決民眾困擾。

(中國時報)