蘇貞昌組閣 「蔡要我全權負責」

2019年01月15日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蘇貞昌昨天在行政院會臨時院會中「爆料」表示，對於組閣事宜，蔡英文總統並沒有問他「閣員哪個人怎麼樣，我也沒有遞一張名單去問總統，閣員是要這個好還是那個好？」人事都是他決定，蔡英文總統告訴他，「人都你找、都你指揮，都你負責，事、也都你決定、都你推動、都你負責」。

蘇家軍治軍嚴明，蘇貞昌剛上任就在臨時院會裡發表逾10分鐘的訓話，要求閣員必須為團隊加分，不要減分，不要給團隊增加困難，大家一起合作，而不是相互拉扯，橫向要協調配合，縱向要追蹤管制，在蔡英文總統領導下，前行政院長賴清德的努力下，大家一起已擘劃推動好多事，都非常好，希望如期如質完成。

簡政便民 從民眾角度思考

但蘇貞昌也說，很多事經過民意檢驗，做下去後也不是僵化不動，任何事情，經實證或推動後，碰到任何情況，都可以由首長研判，看怎麼樣調整會更好，更接地氣。

蘇貞昌也提及，他期待「簡政便民」，既然事情以部會來分、就請部會負起責任，跨部會由政委協調處理，讓他知道即可，而協調也是促成、不是「加門檻」；所謂便民，是以民眾角度思考，否則政策上路，民眾只有不高興跟不接受。

直播時代 人民耐性僅10秒

蘇貞昌強調，訊息要一目瞭然、一聽就懂，而且要有吸引力讓民眾願意看、願意聽，民眾的耐性大概10秒而已。

在方法上，蘇貞昌建議不要長篇大論的大道理，而是「發生什麼事？要用什麼方法解決？誰做？什麼時候完成？」只要這四點就好，「母湯（不可）落落長」講不清楚。

此外，蘇貞昌也說，時代不同了，政府做這麼多，但去年九合一選舉證明很多人民不知道政府的成績，政府要讓人民知道的方法，不是等到歲末年終，買報紙登半版廣告，那個已經落伍了，現在是直播時代，手機都是第一時間，所有的同仁，不管哪個部會，不是默默做，要讓人民知道我們在做些什麼？

(中國時報)