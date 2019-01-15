新閣名單複製貼上 難有期待

2019年01月15日 04:11 中國時報 張理國 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長張善政昨在廣播受訪，評論蘇內閣時說，他對新內閣的期待已降低一大半；他原本對內閣改組有2項期待指標可觀察，但閣員公布後，改組幅度太低，等於兩項期待已落空1.5項。

國民黨立院黨團昨召開記者會批評，蹉跎了一個半月之後，所看到的內閣名單幾乎是「複製貼上」，根本看不到回應民意的地方，更多的是派系分贓與妥協，令人失望。

張善政在廣播裡受訪說，他的第一項期待，是去年民進黨選得那麼差，有些失敗政策，例如能源政策、一例一休等，這些主導政策的閣員應該要換掉，第二項期待則是大家覺得蔡政府應該要花時間去做有生產力的事，而不是做意識形態太強的事。

但就改組情況而言，張善政說，第一點沒有做到，因為閣員幾乎沒有太多變動，等於第一項期待已經落空；至於第二個期待則有待觀察，就他對民進黨的了解，不能有太多盼望，等於兩期待已落空1.5項，他對新閣期待就降低一大半。

國民黨團書記長曾銘宗也表示，在兩岸方面，從陸委會到國安團隊均未改組，兩岸未來發展難樂觀期待，民進黨仍將依靠操作統獨爭議騙選票，爭議讓民進黨獲最大政治利益，不顧國家社會未來的發展。

曾銘宗指出，蔡政府的財金團隊原本就不強，此次改組並未強化，且又打破院長、副院長其中一人具有財經專業的慣例，更是弱化財經陣容，看不到蔡政府想拚經濟的決心。

國民黨團總召江啟臣則說，這份內閣名單除了原地升任，要不就是回鍋，讓人懷疑，這到底是「新瓶裝舊酒」？「舊瓶裝舊酒」？還是只是換個標籤就急著推出上市，變成「換標內閣」？這算是「大破大立」的內閣改組嗎？

江啟臣嘲諷地說，執政黨有回應民意要求嗎？不要走了一個「過渡內閣」，結果來個沒主見的「看守內閣」。

(中國時報)