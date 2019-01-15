工商界喊話 多拚經濟少搞政治

2019年01月15日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

工商團體抨擊，檢視蔡政府過去多是口號式執政，畫大餅，自欺欺人，期望未來務實拚經濟。工商協進會理事長林伯豐昨針對新閣提三大建言，希望新內閣提升經濟、務實推動能源政策，以及妥善處理兩岸問題。中小企業總會理事長李育家更呼籲，微型企業持續增加，亟需政府建立協助發展平台，提供有感稅制優惠，如微型企業給予3年免營所稅等。

林伯豐指出，過去拚經濟淪為口號，講半天，企業並未感受到政府推出有感政策，以能源為例，外界都很擔心台灣缺電問題，惟政府設定再生能源2025年能源配比達到20％，根本不可能達成，燃煤調降至30％也難做到，特別是大力提升配比的天然氣其儲存設備不足，就是致命盲點，若做不到穩定供電，經濟怎麼會好，請政府不要再自欺欺人。

林伯豐並期許《產創條例》修正案應盡快落實；股利所得課稅應修正，改善目前外國人稅率優於本國人的爭議，另未分配盈餘課稅猶如企業成長懲罰稅，也亟待改革。

「既是行動內閣，就要無縫接軌！」中小企業總會理事長李育家說，以中小企業角度分析，許多不合理方案應盡快鬆綁修正，如營所稅拉高讓政府稅收增加，這部分應回饋中小企業，建議給予微型企業3年免稅，讓企業感受到政府拚經濟的決心，畢竟所謂行動內閣，關鍵就是要讓企業有感。

商總理事長賴正鎰認為，「新內閣應多拚經濟、少操弄政治，把經濟搞好，選舉時，大家票就會投給他們！」像是不少飯店業者向他反映，高雄市長韓國瑜上任未久，12月份多家高雄觀光飯店住房率便攀升至8成以上，業界十分開心。

賴正鎰強調，拚經濟，當前政府應進行五大改革，首先是建立友善的台商回流機制和辦法；致力加入「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」；對外界憂心的供電問題，政府應透過能源政策務實說明；推動《兩岸監督條例》完成立法等強化兩岸關係政策，以及擴大內需、提升消費力。

(中國時報)