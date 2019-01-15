基哥如洗三溫暖 潘文忠樂意承擔

2019年01月15日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

科技部長陳良基上周五（11日）原傳出轉任教育部長，不料後來峰迴路轉留任科技部，昨天原本的歡送會變歡迎會。陳良基分享過去兩天心路歷程，形容如搭雲霄飛車、洗三溫暖，最終因在科技部很多工作已推動中而決定留任，「基哥2.0正式啟動」。

陳良基說，他一邊規畫教育部布局和人事，另一方面也接到許多科技業電話抱怨，認為政府不重視科技，否則不會一年換一個部長。他心裡很掙扎，一個是新的機會（教育部）可以衝刺，一個是原本的規劃（科技部），如何取捨「真的很痛苦」。

科技部昨日為陳良基辦的「基哥與科技部有約」活動，有職員笑說原本打算講的歡送詞還是可以當作歡迎詞來講。陳良基致詞時表示，接下來科技部要思考基礎研究深耕，預計後年舉行的全國科技會議希望今年底定，未來的500個日子他期許自己做得比之前700多天更好。

此外，潘文忠昨起回鍋擔任教育部長。他表示不會覺得委屈，這次回來是接受行政院長蘇貞昌的邀請，將過去任上所規畫的教育政策好好落實，這是一個重擔，他很樂意、也應該要來承擔。對於「準公共幼兒園」政策，他表示會廣徵意見後調整為更符合年輕父母的需求。

潘文忠之前請辭下台，除了台大校長遴選案外，他在「準公共幼兒園」議題跟當時行政院長賴清德意見不合也是原因之一。當時賴清德院長在推出「準公共幼兒園」政策前，實施上是分階段，第一階段非6都的15縣市在去年8月實施，第二階段則是今年8月將6都納入。

潘文忠說，關於「準公共幼兒園」政策，各界有給建議，他將召集國教署和各縣市溝通，尤其6都學童數比較多，政策應符合需求，鼓勵年輕人敢生、肯生。

此外，彰化縣長王惠美不讓17位被遴選上的國中小校長2月1日上任，引發軒然大波，潘文忠說，他會跟彰化縣府討論，希望校長們盡快各就各位。

至於教育部代理部長姚立德被稱「姚三代」，這波改組確定離開教育部，回北科大任教。

(中國時報)