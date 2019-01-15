我們都是追求理想的人…蘇感動鄭

2019年01月15日 04:11 中國時報 張理國 、 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

文化部長鄭麗君昨天證實，行政院長蘇貞昌三請她留任文化部長，蘇揆一句「麗君，我跟你都是一生追求理想的人」，讓她深受感動，同意留任。

鄭麗君說，「蘇貞昌院長在電話裡非常懇切邀請我，也表達對文化部推動文化政策的支持」；而事實上，她在賴清德總辭前，已二度向賴揆請辭，因為她認為敗選，內閣應該一起承擔政治責任，另一方面，她也認為在文化部的階段性任務已經完成，因此在賴揆總辭時，她表示應該離開政府團隊，回到民間。

但鄭麗君也坦言，她看到社會各界、藝文界的連署，以及同仁難過不捨，覺得自己好像責任未了，陷入一些掙扎。經過蘇揆三度邀請，前兩次時間比較有限，沒有深入的討論，最後一次，蘇揆在電話裡非常懇切地表達，會全力支持文化部，那句「麗君，我跟你都是一生追求理想的人」，讓她真的很感動，當下也跟蘇揆說，「我當然相信你」，尤其有蘇揆的支持，她認為自已能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

此外，鄭麗君也說，在電話中，她有跟蘇揆報告，文化部接下來這一年要推動的重大計畫，包括公媒法、空總、華山等計畫，以及「文策院」成立需要充足的預算，還需要行政院進一步討論，蘇揆則是就大方向表達他會盡力支持，後續文化部就要快速推動這些計畫。

至於媒體詢問去蔣化是否繼續推動，鄭麗君說，「中正紀念堂轉型方案」去年底已函報行政院，後續待行政院要進行機關協商，但轉型不能簡化為「去蔣化」，包括組織轉型及空間轉型，除了回應轉型正義，也是首都發展可以追求的更全面的新願景。

藍委柯志恩說，或許鄭部長知道有主見且強勢的蘇貞昌不像之前林全和賴清德，可獲全力支持，因而採取以退為進的策略，促使蘇院長做出承諾。但是新閣揆想要無縫接軌與拚政績的時間壓力下，短期間找不到接替人選，只好妥協承諾願給文化部政策和經費上的支持，但未來真能如願得到百分百的支持，恐怕要且戰且走、有待觀察。

(中國時報)