賴主張 立委擔任部會首長

2019年01月15日 04:11 中國時報 張理國 、 程炳璋 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

賴清德昨卸下行政院長職務，對於台灣發展提出三大面向問題，包括憲政改革、政黨應建立國家利益優先文化、以及團結面對中國；對於憲政改革，賴清德說，不論未來是走向總統制或雙首長制，應考慮由國會議員擔任部會首長，如此既接地氣也能夠提升行政效率。

談修憲 提高行政效率

賴清德為去年底九合一敗選負責請辭，昨結束16個月的閣揆工作，過去他發言無法指涉外交、兩岸、國防等總統職權，昨在印信交接後，他坦率發言，強調台灣有三個層面的問題，台灣要誠實面對，才有可能長治久安。

首先是憲政改革，賴清德說，單就憲政體制而言，姑不論應該走總統制、內閣制或雙首長制，即使仍維持雙首長制精神，國會議員應要考慮擔任部會首長，如此才能減少立法和跟行政的落差！

其次，賴認為，政黨應建立國家利益優先的政黨文化。國人要政府拚經濟，政府也把拚經濟列為最優先的政策，行政院也通過了歡迎台商回台投資專案計畫，尤其陸美貿易衝突提供台灣一個非常好的機會，歡迎台商可以回來，但即使政府做更多的努力，亦無法與美國等簽訂自貿協定，或參加區域經濟整合的CPTPP，台灣的對外貿易會遭遇許多關稅或非關稅的障礙，使得台商回流政策目標是事倍功半！

說抱歉 為反對美豬美牛開放

他並對社會說道歉，因為過去民進黨執政時，美豬、美牛要開放，在野的國民黨反對，當國民黨執政後，民進黨反對，過去他在立法院時也難辭其咎，政黨要建立國家利益至上的文化，才有機會加入區域經濟。

賴清德最後認為，台灣應該要團結共同面對中國；中國國家主席習近平清楚指出「九二共識就是一個中國原則」，沒有任何模糊空間，也只有一條路，也就是「一國兩制」，各個政黨都不應該再存幻想，兩岸問題很大很複雜，「但起始點在台灣」，只有共同面對才有辦法迎刃而解。

對兩岸 共同面對才能解決

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，從賴清德的話可以看出他內心真正的「台獨」頑固思想，顯然沒有記取九合一選舉的教訓，罔顧台灣民眾福祉。

包承柯指出，從九合一選舉的結果來看，台灣民眾希望都是一個和平發展的兩岸關係，而非對抗的兩岸關係，賴清德鼓吹台灣各界不要大陸有任何幻想，顯然是沒有看到兩岸想要交流的大勢。

雖然受到對岸抨擊，賴清德昨晚回到台南市，台南市長黃偉哲、賴清德在市長任內的昔日部屬與子弟兵等候在他家門口前獻花歡迎。賴開心表示，回台南市感受到人情與氣候溫暖，暫時會先休息，不會有公開活動。

(中國時報)