唐湘龍批過度報導 韓國瑜肯定《中時》！認同或批判 都一樣虛心檢討

2019年01月15日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜開直播回娘家！ 「夜襲北農」員工超驚喜

名嘴唐湘龍14日在直播節目開始前，批評《中國時報》連日大篇幅報導高雄市長韓國瑜，「是在消費韓國瑜、你是在害他」；對此，韓國瑜肯定中時老字號，在讀者心中有一定評價，他也強調，對於認同或批判的報導，他都一樣虛心檢討。

唐湘龍昨在直播節目觀點《正經龍鳳配》出示《中國時報》頭版頭題對韓國瑜拜會知名作家瓊瑤的報導，批評中時「什麼雞零狗碎的新聞都拿來做這麼大」、「炒作韓國瑜到這樣的地步」、「消費韓國瑜到底」、「好像高雄市政府的文宣品」、「韓國瑜個人媒體」。

韓國瑜昨晚得知唐湘龍對中時報導的說法，哈哈大笑後表示，《中國時報》是老字號的媒體，幾十年來在市場上、讀者心中有一定的評價，但他強調：「所有對我們的報導，不管是認同或批判的，我們都虛心檢討！」

高市新聞局長王淺秋表示，執政雖然要經得起監督檢驗，但畢竟也希望媒體有正面報導的空間，最近市府團隊被外界用放大鏡檢視之際，很感謝《中國時報》支持給予報導版面，讓外界能有機會公平、客觀地看到市府正全力推動政策。

新聞記者出身的她認為，過去高雄發生的新聞很難上得了全國版，但這次選舉韓國瑜現象出現後，成為全台灣、甚至國際媒體關注焦點，其實增量報導高雄的情形在各報都有，只是中時相對被凸顯了。

王淺秋說，如果能夠透過媒體報導，讓高雄得到更多的關注，能見度提升帶來更多建設資源與能量，絕對也是好事一件，更重要的是藉由此次機會，扭轉台灣媒體生態長期「北重南輕」的取材角度。

「韓國瑜要發展愛情產業鏈，和最會談情說愛的瓊瑤會面當然是大新聞，怎麼會說不值得放頭版？」高市議員黃紹庭反問，選後至今，六都有哪個城市變化比高雄還大？即使在陸客還沒正式進來的此時，市民都能清楚感受到遊客變多了。

他說，「韓國瑜」這個品牌最近幫高雄提升價值，4年前柯文哲旋風也是如此成功行銷台北市，成為鎂光燈焦點，媒體報導純粹看讀者有沒有興趣，《中國時報》只是依照新聞性決定報導篇幅，當然不偏頗。

高市議員邱于軒則認為，由於高雄過去長期被忽視，所以天龍國人可能不太習慣一下子看到太多高雄市長的新聞，這根本不能叫吹捧、炒作，「請天龍國人要認清，南方已經崛起，高雄已成為和台北並駕齊驅的國際大都市！」

(中國時報)