賴拋修憲 不代表立院會啟動議程
行政院前院長賴清德昨拋出憲改議題，即使民進黨在立法院居多數，黨團總召柯建銘認為，賴清德是離開行政院時有感而發，但不代表立法院一定會啟動正式的修憲議程。
國民黨團書記長曾銘宗則表示，朝野缺乏互信，即便有些方向國民黨也認同，但民進黨說一套作一套，造成朝野關係惡劣，此時呼籲團結不免讓人覺得虛偽。
柯建銘說，修憲是最大的政治議題，現在離總統大選剩一年，行政院長蘇貞昌也才剛上任，而總統蔡英文對於接下來的政治議題安排，還需要黨內好好討論。
民進黨團幹事長李俊俋說，因為台灣現在既非總統制，也非內閣制、雙首長制，而是「傾向總統制的不倫不類制」，導致每次面臨改組時，修憲的問題都被提及。
李俊俋說，行政院是《憲法》規定最高國家機關，還是經過7次修憲後的「總統幕僚長」，這些爭議都方休，以致於賴清德會有這樣的感慨；立法院可以先朝社會有共識的修憲目標先處理，包含18歲公民權下修、廢除考試監察兩院等，至於政府體制的改革則較難達到朝野共識；但未來一年立委忙選舉，可能沒時間討論修憲，需要再評估。
曾銘宗質疑，賴清德卸任後才提出這麼高遠的目標，在任時怎麼沒有以身作則？如今才提如此高遠的目標是要講給誰聽？民進黨在野一套說法，執政一套說法，換位子換腦袋。
(中國時報)
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