卸任演說展現高度 2020不缺席

2019年01月15日 04:11 中國時報 崔慈悌

賴清德發表卸任談話，拋出總統高度的憲改議題，儘管賴選擇「裸退」，暫未接受任何職務安排，但就如副總統陳建仁所言，「暫時卸下重擔是為了挑更重的擔子」，以賴的資歷和人望，無論是主角還是配角，2020都不會缺席。

九合一選舉民進黨大敗，黨內歸咎於中央執政不力，不過外界都很清楚，賴擔任閣揆期間，重大決策是小英說了算，無論是年金改革、一例一休，或促轉會人事，都是由蔡英文決定，賴只是幫忙收拾殘局，從選前蔡英文民調直直落，賴民調卻是谷底反彈可以看出，民眾不滿的對象主要是蔡英文而非賴清德。

也因此，在小英選後決定「站上第一線」，獨派4大老和新潮流大老林濁水等人，就主張小英應交出行政權或修憲界定總統與閣揆權限，剛卸下閣揆重擔的賴清德此時拋出憲改議題，可說是「心有戚戚焉」。

不過修憲門檻高且工程浩大，過去通常是在總統選舉才會拋出，被視為「總統級議題」，蔡英文競選總統時，就曾將修憲列為政見之一，執政1年多後還在民進黨全代會致詞時再提憲改議題，但之後即無下文。

賴清德的卸任演說展現了超乎閣揆的高度，為未來主導重大議題預留伏筆，就連陳建仁都認為賴「暫時休息是為了走更遠的路」，畢竟在民進黨中生代中，賴仍然是黨內最亮的一顆星，民進黨內部不可能讓賴休息太久。

無論是為蔡英文照亮連任路的「蔡賴配」，還是親自角逐總統寶座，可預見賴清德都已無法缺席2020，至於是要抬轎還是披掛上陣，就要看賴未來主導重大議題的能力能獲得多少認同了。

(中國時報)