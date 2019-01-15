媒體自主 干名嘴何事
名嘴唐湘龍自稱對《中國時報》感情很深，卻無憑無據指控當年一手培養他的母報淪為高雄市府文宣品，甚至是韓國瑜個人媒體，這種深層情感令人費解、更是罕見，莫非其中摻雜個人恩怨？究竟是愛，還是恨，自有公評。
唐湘龍昨在直播節目嚴厲指控，呼籲不要玷汙《中國時報》這4個字，更批中時為炒作新聞，把韓國瑜的日常雞毛蒜皮，以不成比例新聞報導，指控中時消費韓國瑜到「盡繃」，「（頭版）每一天幾乎有韓國瑜。」
只是，如此「天龍國」思維，如何服眾？媒體總部多半集中在台北，南部新聞能見度相對低落，過去能上得了前版的，說難聽點就是殺人放火等負面新聞。如今韓國瑜上台，中時報導觀光利多等正向新聞，竟就被冠上莫須有罪名，難道高雄人就比別人「細漢」，不值得被重視嗎？
「談柯P可，論韓流錯？」唐湘龍莫非遵行此等錯誤價值觀，電視政論名嘴動不動就談台北市長柯文哲，以台北觀點評論台灣政壇大小事，而89萬高雄人民投票選出的新科市長韓國瑜，就不該被討論、關注嗎？
再者，既曾身為報社記者，唐湘龍應據實以報，何謂不成比例報導韓國瑜？首先由數字來說真相，本報上一次以韓國瑜為頭版，是今年元旦「韓流發威，高雄大爆棚，全台瘋跨年」，14日「天作之河，打造浪漫高雄，韓邀瓊瑤拍電影」，何來每天頭版報導韓國瑜？這些新聞炒熱了高雄經濟，難道不值得大書特書。
再者，連節目主持人也說韓流是新聞有賣點，可以做四版。四版、一版牽涉新聞判斷，無關是非對錯。大家青菜、蘿蔔各有所好，為什麼放四版可以、擺一版就要被糟蹋？這是什麼神邏輯？
唐湘龍自我感覺良好，以為能左右民眾思想，殊不知在資訊爆炸的時代，閱聽眾早有辨別是非能力，媒體也有選擇新聞相對專業性，名嘴不該剝奪閱聽大眾受知權，選擇哪則新聞當頭版頭題，是各媒體編輯台新聞專業判斷決定，也自有廣大讀者公斷是非。
(中國時報)
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