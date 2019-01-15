跳愛河拚觀光惹議 局長槓名醫

2019年01月15日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

港都拚觀光卻淪口水戰！高雄市政府觀光局長潘恒旭提議，西洋情人節力邀25位男子跳愛河宣示愛情，未料精神科名醫林耕新怒轟「高雄市政府不要再白癡下去！」潘14日反嗆對方逢韓必反，更舉前朝花媽時代曾辦「盪秋千愛河彈跳」，怎麼都沒人說話？

花媽也辦過愛河彈跳

潘恒旭推動「愛情產業鏈」腦筋動得快，將每月13、14日訂為愛情日，1月率先推出「愛情套房」，2月由「永浴愛河的愛情宣言」接棒，2月14日適逢西洋情人節，將在愛河畔LOVE裝置藝術前設打卡點，召集25對年滿18歲情侶，由男伴跳入愛河大聲喊出愛的宣言。

孰料，「跳愛河」引來褒貶評價。耕心療癒診所院長林耕新在臉書發文痛批，對於長期致力於自殺防治的他來說，「跳愛河」一點都不浪漫，反而無限擔憂。

浴愛河跟跳河差很大

潘恒旭昨不甘示弱反擊，「好了端午節都不要划龍舟（跳河）、中秋節都不要烤肉（燒炭）、也不要爬山登高（墜樓），因為啊你隨時會被認為鼓動自殺。明明就是永浴愛河你要歪樓也真夠逢韓必反！舊市府的盪秋千愛河彈跳，你說了什麼？」

潘也出示高市警察局提供的數據指出，愛河轄區新興、三民一、鹽埕等3個分局，3年來自殺死亡個案僅14例，強調「永浴愛河跟跳河自殺差很大」、「看好與唱衰都抵不過夕陽紅」。

林稱為政要思考周密

觀光局機要祕書田長沛指出，高市府並非首度舉辦「跳愛河」活動，去年6、7月也曾辦過盪秋千跳愛河，參與者戴著安全帽、穿著救生衣，而國外也有相關例子，每年1月集體跳入大海或河流，表達慶祝與興奮之情，強調2月登場「墜入愛河」活動，一定會做好各項安全措施。

林耕新說，他是支持高雄市長韓國瑜的。辦愛河、行銷高雄有很多方式，為政者要思考周密。對於高雄市前市長陳菊過去也辦過兩次類似活動，他指出，這與誰主政無關，他若知情一定會表達抗議與不妥；希望社會跳脫藍綠，對事件本身討論，討論更多面向。

(中國時報)