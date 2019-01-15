台鐵擬砸6億 北遷新馬站

2019年01月15日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

去年10月21日台鐵普悠瑪列車翻覆事故，造成18死、百人受傷，其中列車高速過彎安全引發關注，台鐵為改善東部危險彎道，預計砸下120億元，針對彎道進行截彎取直計畫，並爭取到6億元經費，首度納入普悠瑪事故事發處的新馬站彎道，未來將把新馬站北遷1.4公里，最快2022年完工。

台鐵昨（14）日表示，原定的東部幹線截彎取直計畫共有35處，其中16處涵蓋在花東雙軌電氣化；另19處為猴硐至雙溪間16處、龜山至外澳間3處，皆在去年10月報請交通部與行政院審查，但原計畫內並無新馬彎道。

在普悠瑪事故發生後，新馬彎道危險性引發關注，台鐵趕在去年12月底將其納入名單。而過去未將新馬彎道納入，是因新馬車站正好在彎道上，若要截彎取直就必須拆遷車站。經過初步溝通後，地方首長多可接受，加上若將車站北移，所經路徑都是公有土地，不需拆遷房屋，因此台鐵決定將其納入，向交通部爭取6億元經費，預計在2022年完工，屆時列車時速可提高20公里。

新馬站現位於蘇澳新站、冬山站之間，改善範圍從武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約為2600公尺。預計將新馬車站北移約1.4公里至武荖坑橋北端，未來距離冬山站約2750公尺、蘇澳新站約2350公尺，曲線從306公尺調整為500公尺。

此外，該計劃內的猴硐站至雙溪站間共16處彎道須改善，彎道半徑皆小於500公尺。其中猴硐至雙溪間路線長度約9650公尺，將新建長達7400公尺的隧道，路線形狀為一個大彎道，彎道半徑達1500公尺、坡度為8.2，確保列車車速可維持130公里左右，工程總經費約為95.4億元，計畫核定後最快2025年可完成改善。

而在龜山站至外澳站間3處彎道，彎道半徑小於600公尺，易因大雨而軌道積水與擋牆坍塌，台鐵規畫將路線西移，避開易致災區域與民房，新建彎道半徑達1000公尺的長隧道，預估工程總經費為19.5億元，計畫核定後約可在2022年完成。

(中國時報)