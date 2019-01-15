業者挺愛情鏈 港都需要浪漫一點

2019年01月15日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「跳愛河」行銷愛情產業鏈，愛河周邊飯店業者、六合夜市力挺到底，直言不論是正面或負面評價，已創造高度網路聲量，提升高雄能見度，可望吸引觀光人潮。高市觀光協會理事長劉坤福則認為，少點政治口水，港都需要浪漫一點。

愛河是高雄之母，但沉寂多年，觀光人潮退去，顯得黯然失色。高市長韓國瑜提出以「愛河」為主體，發展一系列愛情產業鏈，從就職典禮在愛河畔登場，再把燈會移回愛河舉行，在在顯示拚觀光的決心，也讓愛河周邊觀光業者相當有感。

高雄國賓飯店公關吳采彤表示，「跳愛河」話題新穎，不論正、反面評價，已成功行銷高雄，若在安全前提下，「跳愛河」對愛河周遭商家有實質助益，國賓樂見其成，目前已配合觀光局「永浴愛河」活動，提供5間房間供勇者免費盥洗。

吳采彤提到，就職典禮24、25日外賣區營業額飆到60萬，近日搶搭愛情產業鏈推出「愛你久久住房」專案、摩天輪下午茶等民眾詢問度高，而1、2月住房率較去年同期成長1成。

翰品酒店高雄行銷公關資深經理許以玟表示，觀光局想要把高雄觀光帶動起來的決心與努力有目共睹，尤其韓流帶動住房率12月高達95％、1月目前也有85％，飯店確實需要觀光局協助宣傳，未來若有任何需要配合的活動都非常樂意配合，期待聯合行銷將人潮帶進來。

身兼高市旅館公會理事長劉坤福表示，港都有很好的發展條件，需要稍微浪漫一點，「跳愛河」等活動炒熱話題，讓民眾更想到愛河觀光，他肯定「墜入愛河」這個idea（點子），行銷就該如此，不宜硬梆梆。

距離愛河最近的觀光夜市、六合夜市主委莊其章也認同說，「跳愛河」宣示愛情聽來有趣，過程難免有贊成、反對聲音，但已讓高雄能見度大為提升，而在韓流及暖冬住房補助效應後，六合人潮明顯多出3、4成，攤商也樂見愛情產業鏈成功行銷，聚集人潮、活絡消費市場。

(中國時報)