葉匡時上海探路 拓展航運商機

2019年01月15日 04:11 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

準高雄市副市長葉匡時近日啟動上海探路之旅，日前拜會上海市台辦後，也安排與兩岸企業界多起會面，希望爭取到高雄投資設點。他說之前與春秋、吉祥與東航航空討論過開拓虹橋到小港的航線商機，但由於這涉及兩岸民航單位權責，目前初步較有可能模式是採包機先行。

據了解，葉匡時此次行程除與春秋航空、拚多多高管會面，14日也安排與例如攜程、光明乳業及百聯等多家陸企接觸，整體脈絡與「貨出去、人進來」等規畫一致，預計今日將赴昆山與台商會面後返台。

春節後將就任高雄市副市長的葉匡時，近日受上海台商邀請演講，同時為高雄招商探路，並先行拜會上海市台辦主任李文輝。其中備受關注的高雄、上海城市交流，葉匡時表示這次尚未提及，認為已有台北上海雙城論壇，高雄不見得非要跟著做論壇，可確認發展方式後，找到最適合交流方式。

葉匡時也表示，這次廣泛接觸上海的兩岸企業界朋友，希望加強互動看能否有機會到高雄投資發展，在航運上他提出幾點想法，先前有與大陸航空業接洽，由於目前小港機場只有飛到浦東機場，希望開通小港到虹橋航線，有利於高雄發展，已先與台灣民航局提議，也向上海市台辦反映希望協助促成。例如春秋航空就表達希望能在小港機場加大建設物流倉儲等投資。

另在海運部分，葉匡時說高雄也必須與上海港、廈門港去談，討論如何深化合作創造雙贏，並希望開拓高雄到平潭的快輪可大幅增加運輸量，並打入客運海運、國際郵輪的供應鏈創造在地經濟價值。

由於大陸電商發展很好，葉匡時說除這次與拚多多接觸，未來也希望能與阿里巴巴旗下天貓、淘寶互動。

至於引陸資到台灣投資的疑慮?葉匡時認為大陸有錢投資建設台灣為何不接受，關鍵是進來後的監管做好就沒問題，應用更開放的心胸歡迎。

值得一提的是，有台商表態農曆年後將籌組團直奔高雄考察；行程中也不乏台商協助安排葉匡時與陸企接觸，後續更將成立行銷高雄智囊團，力挺高雄發大財。

(中國時報)