軟骨再生術 關節退化患者新福音

2019年01月15日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

膝蓋軟骨缺損的人工關節置換手術將有新選項。義大醫院與三顧公司昨天簽署合作，結合外科手術，將患者自體培養出來的軟骨細胞層片放回原本受損的膝蓋部位，讓軟骨自行再生，一旦通過衛福部審查，該技術可望讓癱瘓患者復原機率大增。

根據衛福部2017年統計，台灣退化關節炎盛行率達15%，約有350萬人受關節退化之苦，且其中每年超過2萬人會進行人工膝關節手術。

三顧技術長劉恆宇表示，日本去年十月正式將該膝蓋軟骨細胞再生術列為先進醫療，日本就曾有一名六十多歲高齡婆婆因為遲遲不願意置換人工膝關節結果十多年來飽受關節痛之苦，後經過再生技術，不僅不再疼痛，且連續觀察七年軟骨不再磨損，這次台灣也將首度引進該技術，造福更多患者。

這次三顧特地與義大醫院院長杜元坤合作，透過杜元坤獨創的集結骨科、神外、整形外科於一人的「杜式刀法」，針對神經叢的精密血管、神經修復術與細胞層片搭配，可望讓即使已經癱瘓超過半年黃金治療期的患者，治癒率也能達七成以上。

杜元坤表示，過去雖有關節軟骨修復術，但置放人工關節處軟骨不會再生長，且容易導致骨頭增生，而從患者膝蓋軟骨析報抽出的細胞層片則有再生能力，兩周就可再度生長，並接合周邊神經和臂神經叢受傷處，患者也不必再置換人工關節。

三顧公司也表示，目前也和台大，北醫、三總、新光、高醫、高榮等醫院陸續完成合作計畫，待向衛福部申請審查通過後，就可開始為國內病人施行軟骨細胞再生術，費用和目前自費人工關節墊片差不多，約12至15萬元。

(中國時報)