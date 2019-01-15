麥電慘遭台電索賠逾32億

2019年01月15日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

雲林縣政府限燒生煤政策，台塑麥電慘遭台電索賠32.8億，台塑化暨麥電董事長陳寶郎指出，麥電因配合雲縣限燒生煤措施，兩部機組在前年11月許可量用罄下被迫停機，無法配合台電調度，但無法發電實屬不可抗力因素，卻遭台電索討替代發電成本，甚至揚言不在今（15）日付款，台電就逕自減付去年12月以後向麥電購電的費用，直到扣繳完為止，實在太不合理，將提出訴訟，確保麥電權益。

今不付款 將逕遭扣繳

惟台電發言人徐造華指出，台電一切依約處理，與麥電的購電合約在第48條第4款便有載明「各種許可或證照無法取得或更新非屬不可抗力」，才會在1月7日發函麥電，請他們支付台電其他機組發電的替代成本。對麥電揚言提告，予以遵重。

據了解，麥電平均一年售電給台電的電量約120億度電，占全台發電量約5％，總售量金額約250億元至280億元；這次台電索賠，主要是雲林縣政府自前年實施限燒生煤政策，麥電三部燃煤機組，有兩部操作許可證的生煤量遭大砍，麥電只能在前年11月減少供電。

麥電因雲縣政策，於前年無法應台電要求供應的電量約14.4億度電，今年1月初台電去函要求麥電給付其以其他機組發電的替代成本共32.8億元。但麥電總經理曹明質疑，台電要償有三大不合理之處。

首先麥電是配合雲林縣府政策才會減少發電量，屬不可抗力因素；其二，台電計算替代供電量竟外排除麥電定檢，最令人生氣的是，其替代成本是以較貴的天然氣計價，非以燃煤發電成本計算。

太不合理 決提出訴訟

陳寶郎強調，生煤減量為政府公權力行為，身為企業理應配合政府規範，但台電卻主張雲林縣府限燒生煤政策非屬不抗力因素，且認為那是麥電與雲林縣府間的事，與台電無涉，如此一來，麥電不只前年售電無法達成台電要求，至2024年合約終止前，相關爭議將重複上演，麥電營運將受到嚴重衝擊。

對於麥電指控台電以較貴的天然氣計算替代成本，徐造華低調解釋，台電是依實際替代機組發電成本計價。

(中國時報)